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rupor.md logorupor
8 Iulie 2026, 11:17
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16 incendii de vegetație uscată au avut loc în Moldova în ultimele 24 de ore

În Moldova, în ultimele 24 de ore, pompierii au lichidat 16 incendii de vegetație uscată în mai multe raioane, iar suprafața totală afectată de flăcări a fost de aproximativ 35 de hectare.

16 incendii de vegetație uscată au avut loc în Moldova în ultimele 24 de ore.
16 incendii de vegetație uscată au avut loc în Moldova în ultimele 24 de ore.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cel mai extins incendiu a avut loc pe 7 iulie 2026 în raionul Căușeni, unde flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare de iarbă uscată, transmite rupor.md.

Un alt incendiu de proporții a izbucnit în apropierea satului Cristești din raionul Nisporeni, unde au ars circa 5 hectare. În raionul Comrat, focul a distrus 2 hectare de vegetație. În satul Alexandru Ioan Cuza din raionul Cahul, flăcările au mistuit 2 hectare de iarbă uscată și 60 de baloți de paie. Intervenția operativă a echipelor IGSU a permis localizarea și lichidarea incendiului, prevenind răspândirea focului către terenurile învecinate.

Specialiștii IGSU avertizează că incendierea intenționată a ierbii uscate, a paielor și a deșeurilor menajere reprezintă un pericol grav pentru mediu, bunuri și viața oamenilor. Pentru a preveni noi incendii, salvatorii recomandă cetățenilor să nu arunce chibrituri sau țigări aprinse în iarba uscată, să supravegheze permanent focul în locurile special amenajate și să îl stingă complet înainte de a pleca, precum și să nu folosească foc deschis în apropierea câmpurilor cu cereale și a pădurilor. În caz de incendiu, este necesar să se sune imediat la numărul 112.

Sursă
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