114 tentative de fraudă, prevenite în Moldova: O persoană a pierdut 150.000 de lei.

În acest weekend, Poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraude telefonice. Totuși, a fost raportat un caz comis anterior, în urma căruia prejudiciul se ridică la aproximativ 150.000 de lei.

În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 114 tentative de înșelăciune.

În cazul raportat, victima a sesizat Poliția la aproape 86 de zile de la comiterea infracțiunii.

O persoană a fost apelată de necunoscuți care inițial s-au prezentat ca angajați ai unui operator comercial, iar apoi ca reprezentanți ai serviciului de securitate al Băncii Naționale. Sub pretextul anulării unui credit presupus contractat fraudulos, aceștia au convins victima să contracteze mai multe credite și să transmită 147.500 de lei prin taxi.

Acest caz arată că timpul este esențial. Cu cât Poliția primește informația mai rapid, cu atât cresc șansele de a identifica făptașii și de a recupera banii furați.

„Trebuie să țineți cont că nicio bancă și nicio instituție de stat nu solicită prin telefon date personale, coduri de confirmare, parole sau transmiterea de bani pentru „protejarea” acestora.

Dacă primiți un astfel de apel, întrerupeți imediat conversația și anunțați Poliția”, se rară în mesajul oamenilor legii.