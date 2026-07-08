10 persoane, prinse conducând trotinete, biciclete și triciclete în stare de ebrietate

În ultimele zile, polițiștii de patrulare au depistat mai mulți bărbați care conduceau biciclete, trotinete electrice și triciclete sub influența alcoolului.

10 persoane, prinse conducând trotinete, biciclete și triciclete în stare de ebrietate.