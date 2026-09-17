Peste 90% dintre serialele scurte chinezești din 2026 au fost create cu ajutorul IA

Autoritățile de reglementare din sectorul audiovizual din China au declarat că susțin producțiile dramatice cu actori reali.

Aceasta în contextul în care ponderea microdramelor create cu ajutorul IA a depășit 90% în primele opt luni ale anului 2026.

„Poziția noastră este clară — dramele cu actori reali rămân fundamentul conținutului de calitate și trebuie să beneficieze de sprijin serios”, a declarat Wang Xiaoliang, reprezentant al Administrației de Stat pentru Radio și Televiziune (NRTA), la o conferință de presă dedicată dezvoltării industriei în următorii cinci ani, transmite english.news.cn

Potrivit acestuia, autoritățile intenționează să consolideze programul de sprijin pentru producția și distribuția lucrărilor de calitate, precum și să încurajeze platformele să creeze secțiuni separate pentru dramele cu actori reali și să ofere sprijin financiar unor astfel de proiecte, astfel încât acestea să-și găsească publicul și să fie rentabile.

Ce sunt microdramele și de ce sunt atât de multe

Microdramele sunt seriale ale căror episoade durează mai puțin de 20 de minute. Formatul câștigă rapid popularitate în China și pătrunde tot mai activ pe piețele externe. Potrivit datelor oficiale, din ianuarie până în august, în țară au fost lansate 430 de mii de microdrame — de 13 ori mai multe decât în întregul an 2025. În prezent, acest tip de conținut are peste 800 de milioane de spectatori, iar volumul pieței a depășit în 2025 suma de 100 de miliarde de yuani (circa 14,8 miliarde de dolari SUA).

IA nu este interzisă, dar este sub control

Totodată, autoritățile nu se opun deloc utilizării rețelelor neuronale în producție. Potrivit lui Wang, tehnologiile deschid noi oportunități pentru creativitate în microdrame, reduc costurile și sporesc eficiența, însă creează în același timp riscuri pentru calitatea conținutului și protecția drepturilor. Prin urmare, astfel de drame trebuie să aibă o etichetare clară, iar platformele sunt obligate să respecte regulile privind utilizarea imaginii și vocii persoanelor reale.

Dezvoltarea microdramelor ca nouă formă de afacere culturală este prevăzută în cel de-al 15-lea plan cincinal al Chinei pentru anii 2026–2030. De la 1 septembrie, în țară este în vigoare un document separat care reglementează dezvoltarea și administrarea acestui sector, fiind introdusă și o etichetare unică pentru a face ordine în industrie.

Intrarea pe piața mondială

La conferința de presă, oficialii au anunțat, de asemenea, planuri de extindere a prezenței microdramelor chinezești peste hotare, folosind IA pentru consolidarea pozițiilor pe platformele străine. Potrivit lui He Biao, adjunct al șefului și reprezentant al NRTA, microdramele chinezești au câștigat deja popularitate în peste 200 de țări și regiuni, ocupând mai mult de 80% din piața externă a acestui format.

Șao Jiang, conferențiar universitar la Universitatea Unită din Beijing, a remarcat că industria se îndepărtează treptat de modelul orientat spre numărul de descărcări și traficul plătit, îndreptându-se către conținut, proprietate intelectuală și relevanță culturală. Un exemplu este microdrama ENEMY, care a intrat rapid în topurile clasamentelor din SUA, Mexic, Thailanda și alte țări — spectatorii au discutat activ pe rețelele sociale despre intrigă și detaliile culturale. Elementele tradiționale, inclusiv opera și arhitectura antică, sunt integrate direct în momentele-cheie ale intrigii și nu prezentate ca o vitrină culturală separată.

Dacă anterior erau exportate în principal versiunile traduse ale hiturilor chinezești, acum tot mai multe companii produc conținut direct peste hotare, colaborând cu parteneri locali pentru distribuția rolurilor și filmări.

IA ca instrument de acces pe noi piețe

Tehnologiile devin un fel de accelerator digital pentru expansiunea externă — IA este utilizată la scrierea scenariilor, efecte vizuale, dublaj multilingv și analiza audienței, ceea ce sporește considerabil eficiența producției și distribuției.

Li Ruoce, șeful unei companii de producție, a relatat că echipa sa a intrat pe piața nord-americană în luna mai și a lansat deja opt proiecte. Una dintre microdramele cu IA despre vampiri a acumulat pe rețelele sociale peste 15 milioane de vizualizări.

„Microdramele cu IA care includ elemente occidentale, precum vampirii și vârcolacii, corespund interesului publicului nord-american pentru romantismul gotic și poveștile despre supranatural, fiind totodată mult mai ieftine decât filmările cu actori reali”, a explicat el.

Expertul în economia digitală Liu Xingliang a adăugat că instrumentele IA reduc costurile de lucru cu diferite limbi și culturi, sporesc eficiența producției de conținut la scară largă și joacă un rol tot mai important în procesele creative — de la elaborarea scenariului până la montaj, modificând structura costurilor din industrie și simplificând adaptarea conținutului pentru diferite piețe.