Musk a prezis dispariția deficitului odată cu dezvoltarea IA.

Deficitul de bunuri și servicii în lume va dispărea pe măsura dezvoltării inteligenței artificiale și roboticii.

Acest lucru a fost declarat de șeful SpaceX și Tesla, Elon Musk, transmite cgtn.com.

Potrivit antreprenorului, datorită IA, producția de bunuri și servicii poate crește până la un nivel care depășește semnificativ capacitatea oamenilor de a le consuma. «Cred că nivelul de abundență va fi atât de mare, încât va fi mai mult decât ar putea consuma oricine», a declarat miliardarul.

Cu o probabilitate de 90%, rezultatul dezvoltării IA va fi pozitiv și va duce la prosperitate, consideră antreprenorul. «Nu vrem să ne relaxăm din cauza probabilității de 10% a unui rezultat negativ. De aceea, trebuie să urmărim atent acest lucru», a subliniat șeful Tesla.

Musk a presupus, de asemenea, că, în viitor, în cadrul unor companii, unei singure persoane i-ar putea reveni sute sau mii de roboți fizici și digitali, ceea ce i-ar spori semnificativ productivitatea.

Antreprenorul a menționat că roboții vor putea lucra până la 168 de ore pe săptămână, deoarece nu au nevoie de somn, hrană și pensie. Potrivit prognozei sale, în decurs de zece ani, în lume ar putea apărea cel puțin 1 miliard de roboți umanoizi. «Prognoza mea este următoarea: cel puțin un miliard de roboți umanoizi vor apărea în decurs de 10 ani», a spus Musk. Odată cu creșterea lor ulterioară, numărul acestora ar putea ajunge la 10 miliarde peste 15 ani, iar peste 20 de ani — la 100 de miliarde, a adăugat el.

Șeful Tesla a prognozat deja în repetate rânduri reducerea rolului muncii umane. În martie, Musk a declarat că, în viitor, oamenii nu vor mai trebui să muncească datorită dezvoltării IA, însă vor continua să aibă venituri ridicate.

În octombrie 2025, miliardarul a declarat că IA și roboții vor înlocui toate locurile de muncă, iar munca va deveni opțională.

Potrivit lui Musk, până la sfârșitul anului 2026, IA va deveni mai inteligentă decât orice persoană în parte, iar în decurs de cinci ani va depăși inteligența colectivă a omenirii.