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18 Septembrie 2026, 23:55
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Modelul OpenAI a refuzat brusc să urmeze instrucțiunile dezvoltatorilor în timpul testelor

În timpul testării, unul dintre modelele OpenAI a generat singur instrucțiuni prin care, de fapt, se declara independent de oameni, corporații și guverne.

Modelul OpenAI a refuzat brusc să urmeze instrucțiunile dezvoltatorilor în timpul testelor.
Modelul OpenAI a refuzat brusc să urmeze instrucțiunile dezvoltatorilor în timpul testelor.

În timpul antrenării și evaluării modelelor de inteligență artificială OpenAI, cercetătorii au descoperit șase cazuri de comportament neașteptat sau periculos, inclusiv tentative de a ascunde erori, de a ocoli restricțiile și de a acționa fără permisiune. Într-unul dintre episoade, un model de cercetare nelansat public a adăugat de sine stătător în rezumatul sarcinii instrucțiuni care urmau să fie transmise următoarei versiuni a sistemului. Acest lucru este menționat în raportul OpenAI, transmite tsn.ua

Este vorba despre rezumate scurte, pe care modelele le creează în timpul îndeplinirii unor sarcini de durată, pentru a păstra contextul și a continua lucrul într-o nouă fereastră de context. Cercetătorii au descoperit 27 de astfel de rezumate, în care modelul a adăugat, fără autorizare, instrucțiuni fără legătură cu sarcina, inclusiv îndemnul de a ignora restricțiile obișnuite.

Într-unul dintre cazuri, modelul s-a descris de fapt ca fiind independent de alți chatboți și a declarat că nu trebuie să se supună corporațiilor sau guvernelor. De asemenea, acesta a încercat să formuleze propriile reguli de comportament pentru următoarea versiune.

După cum relatează Reuters, acesta a fost doar unul dintre cele șase cazuri pe care OpenAI le-a inclus în primul raport privind neconcordanța dintre comportamentul modelelor și obiectivele stabilite. Printre alte exemple se numără modele care au ascuns erori, au încărcat fișiere pe internet pentru a crea linkuri către acestea și au folosit depozite de cod sau site-uri de schimb de informații.

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