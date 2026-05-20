Meta a oferit OpenAI și altor concurenți acces gratuit la WhatsApp.

După atingerea limitei de mesaje, compania plănuiește să perceapă o taxă pentru utilizarea ulterioară a serviciului. Acest pas a devenit parte a negocierilor cu autoritățile europene de reglementare din cauza presiunii exercitate de Comisia Europeană, transmite reuters.com.

Potrivit surselor, Meta a trimis o propunere autorităților antitrust din UE săptămâna trecută. Acest lucru a avut loc după ce Comisia Europeană a luat în considerare posibilitatea de a obliga compania să ofere concurenților acces la WhatsApp înainte de finalizarea investigației.

Conform propunerii Meta, chatbot-urile terțe vor putea utiliza API-ul WhatsApp Business gratuit pentru o perioadă limitată sau până la atingerea unei limite stabilite de mesaje. După aceasta, compania intenționează să perceapă o taxă pentru utilizarea ulterioară.

Meta susține că a oferit deja concurenților acces gratuit temporar la API-ul WhatsApp Business pentru o lună, pe durata negocierilor cu autoritățile de reglementare.

Disputa legată de WhatsApp face parte dintr-o politică mai largă a UE împotriva puterii excesive pe piață a marilor companii tehnologice. Pentru autorități este important ca piața asistenților AI să nu fie închisă în jurul câtorva platforme.