theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
reuters
20 Mai 2026, 22:22
460
Copiază linkul
Link copiat

Meta a oferit OpenAI și altor concurenți acces gratuit la WhatsApp

Meta Platforms a oferit concurenților, inclusiv OpenAI, acces gratuit temporar la infrastructura WhatsApp în Europa.

Meta a oferit OpenAI și altor concurenți acces gratuit la WhatsApp.
Meta a oferit OpenAI și altor concurenți acces gratuit la WhatsApp.

După atingerea limitei de mesaje, compania plănuiește să perceapă o taxă pentru utilizarea ulterioară a serviciului. Acest pas a devenit parte a negocierilor cu autoritățile europene de reglementare din cauza presiunii exercitate de Comisia Europeană, transmite reuters.com.

Potrivit surselor, Meta a trimis o propunere autorităților antitrust din UE săptămâna trecută. Acest lucru a avut loc după ce Comisia Europeană a luat în considerare posibilitatea de a obliga compania să ofere concurenților acces la WhatsApp înainte de finalizarea investigației.

Conform propunerii Meta, chatbot-urile terțe vor putea utiliza API-ul WhatsApp Business gratuit pentru o perioadă limitată sau până la atingerea unei limite stabilite de mesaje. După aceasta, compania intenționează să perceapă o taxă pentru utilizarea ulterioară.

Meta susține că a oferit deja concurenților acces gratuit temporar la API-ul WhatsApp Business pentru o lună, pe durata negocierilor cu autoritățile de reglementare.

Disputa legată de WhatsApp face parte dintr-o politică mai largă a UE împotriva puterii excesive pe piață a marilor companii tehnologice. Pentru autorități este important ca piața asistenților AI să nu fie închisă în jurul câtorva platforme.

Sursă
reuters
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici