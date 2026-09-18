În China au început vânzările unui aparat de zbor cu două locuri, în formă de OZN

În orașul chinez Yiwu a început vânzarea unui neobișnuit aparat de zbor electric, care seamănă din exterior cu un OZN.

Aparatul este destinat pentru cel mult două persoane și este conceput în primul rând pentru zboruri scurte la altitudini joase. Despre acest lucru relatează Sohu, scrie media.az.

Aparatul are un corp în formă de disc și o cabină sferică transparentă. În construcție sunt utilizate fibră de carbon și aluminiu aeronautic, iar elicele sunt amplasate în interiorul unor canale de protecție. Aparatul poate decola și ateriza vertical, fără pistă, inclusiv pe apă.

Producătorul declară că aparatul dispune de pilot automat și este rezistent la vânt de până la forța 5. Altitudinea maximă de zbor este de circa 30 de metri, iar durata — de până la 15 minute. Costul aparatului ajunge la 800 de mii de yuani, adică circa 120 de mii de dolari.

Aparatul de zbor a primit deja o autorizație specială din partea Administrației Aviației Civile din China pentru efectuarea zborurilor. Totodată, acesta este planificat să fie utilizat în principal pe rute turistice la altitudine joasă și în timpul demonstrațiilor, nu pentru zboruri pe distanțe lungi.

Interesul pentru dezvoltare s-a dovedit a fi mare: anterior, producătorul a primit comenzi în valoare de peste 120 de milioane de yuani. Unul dintre clienți a achiziționat peste 100 de astfel de aparate.