În 2025, în lume au fost vânduți circa 7.000 de roboți umanoizi destinați utilizării industriale și serviciilor profesionale.

Vânzările de roboți umanoizi sunt deocamdată semnificativ inferioare volumului pieței de robotică tradițională. În 2024, la nivel mondial au fost instalați circa 542 de mii de roboți industriali, iar vânzările de roboți de servicii în transport, industria hotelieră și curățenie au constituit circa 199 de mii de unități, transmite reuters.com.

Secretara generală a IFR, Susanne Bieller, a menționat că mulți roboți umanoizi vânduți în 2025 nu au fost utilizați direct în producție. Institutele de cercetare și companiile i-au achiziționat pentru colectarea datelor și perfecționarea modelelor de inteligență artificială.

Producătorii de automobile, printre primii care au început să implementeze roboți umanoizi, desfășoară deja proiecte-pilot în fabrici. Potrivit lui Bieller, în unele cazuri, în întreprinderi sunt utilizați câțiva sau zeci de astfel de roboți.