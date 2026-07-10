China a testat cu succes pentru prima dată o rachetă purtătoare reutilizabilă.

China a testat cu succes pentru prima dată racheta purtătoare reutilizabilă „Changzheng-10B” (Long March-10B).

Racheta a fost lansată vineri, 10 iulie, de la cosmodromul Wenchang din provincia Hainan, în sudul Chinei. La șase minute după lansare, boosterul rachetei s-a separat și a revenit controlat pe o platformă plutitoare, unde a fost prins cu ajutorul unor plase speciale, a anunțat Corporația Chineză de Știință și Tehnologie Aerospațială, transmite dw.com.

Potrivit acesteia, este prima revenire reușită din lume a unei rachete purtătoare folosind un sistem de plase. În timpul primei misiuni, racheta purtătoare a plasat pe o orbită prestabilită un satelit, au anunțat mass-media de stat din China. Acțiunile companiilor aerospațiale chineze au crescut semnificativ după aceste anunțuri.

Potrivit agenției Xinhua, „Changzheng-10B” este o rachetă comercială reutilizabilă cu combustibil lichid, având o lungime de aproximativ 63 metri și un diametru de 5 metri. Aceasta poate transporta până la 16 tone de marfă pe o orbită joasă a Pământului.

Racheta chineză Long March 10B este comparată cu racheta purtătoare de capacitate medie Falcon 9 a companiei americane SpaceX, fondată de Elon Musk.

SpaceX a reușit prima revenire a rachetei Falcon 9 de pe orbită în decembrie 2015, urmată de racheta New Glenn a companiei Blue Origin în noiembrie 2025. În prezent, racheta Falcon 9 a SpaceX este lansată de aproximativ 150 de ori pe an, adică de circa trei ori pe săptămână, iar boosterul său este reutilizat de zeci de ori.

Anterior s-a raportat că China intenționează să lanseze o navă spațială reutilizabilă în 2027.