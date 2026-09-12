Cei mai importanți matematicieni din lume au declarat că IA reprezintă o amenințare pentru știință.

Laureații Medaliei Fields au avertizat că competiția dintre companiile din domeniul IA pentru rezolvarea problemelor matematice ar putea afecta activitatea științifică.

Totodată, aceasta ar putea perturba sistemul consacrat de dezvoltare și transmitere a cunoștințelor.

Dezvoltarea inteligenței artificiale poate amenința activitatea științifică și comunitatea matematică, reiese din scrisoarea deschisă a douăzeci și cinci de matematicieni de frunte publicată pe site-ul mișcării Math and AI („Matematică și inteligență artificială”).

Toți semnatarii sunt laureați ai Medaliei Fields, considerată cea mai prestigioasă distincție în matematică.

Matematicienii au declarat că obiectivele companiilor care dezvoltă IA și ale comunității științifice diferă. Companiile folosesc tot mai frecvent capacitatea modelelor lingvistice de a rezolva probleme matematice cunoscute drept indicator al posibilităților IA, în timp ce pentru matematicieni aceasta este doar un instrument pentru obținerea de noi cunoștințe și metode. „Rezolvarea problemelor este doar un instrument și un indicator al atingerii obiectivului principal, care este înțelegerea conceptuală și ideile noi”, se arată în scrisoare.

Autorii remarcă faptul că, anterior, rezolvarea unor probleme cunoscute devenea un prilej pentru studierea îndelungată a unor metode și idei noi. Rezultatele erau discutate, simplificate și corelate cu cercetările anterioare, după care puteau ajunge în manuale și să fie utilizate în alte domenii.

Publicarea rapidă a rezultatelor obținute cu ajutorul IA poate perturba acest proces, consideră matematicienii. „Adesea, aceste soluții sunt anunțate în grabă, fără a lăsa timp pentru o prezentare corespunzătoare, evidențierea noilor metode și idei și indicarea lucrărilor anterioare relevante ale altor persoane”, se arată în scrisoare.

În opinia lor, acest lucru ridică și întrebări privind autoratul și plagiatul. Fără participarea matematicienilor, care dezvoltă ideile obținute și le integrează în sistemul existent de cunoștințe, ideile create de IA nu vor putea „să se concretizeze pe deplin”.

Totodată, semnatarii au recunoscut că IA poate accelera cercetările matematice. „Totuși, dacă aceste schimbări vor aduce beneficii domeniului sau vor avea un efect distructiv va depinde în mare măsură de deciziile oamenilor care gestionează această nouă tehnologie”, au concluzionat matematicienii.

La începutul acestei săptămâni, OpenAI a declarat că modelul său intern de IA a rezolvat una dintre cele șapte „probleme ale mileniului” — problema existenței și regularității soluțiilor ecuațiilor Navier—Stokes. Potrivit companiei, formalizarea și verificarea rezultatului au mai durat 17 ore.

Profesorul de matematică de la Universitatea din New York, Tristan Buckmaster, a suspectat OpenAI că a folosit rezultatele proiectului său comun cu matematicianul de la Anthropic, Levent Alpoge. Pe 8 septembrie, oamenii de știință au anunțat rezultate privind câteva ecuații și au declarat că sunt aproape de rezolvarea problemei Navier—Stokes, însă nu au finalizat încă verificarea acesteia.

Potrivit lui Buckmaster, pe 6 septembrie OpenAI i-a comunicat despre o demonstrație pentru Navier—Stokes, obținută exact prin metoda pe care el și Alpoge intenționau să o folosească. Matematicianul a numit aceasta „un semnal de alarmă evident”. El mai susține că reprezentanții OpenAI i-au propus lui și lui Alpoge diferite variante de publicare a rezultatului și au cerut de două ori ca Alpoge să fie exclus din lista autorilor.

Buckmaster a subliniat că nu a văzut demonstrația OpenAI și nu afirmă că firma a folosit ciornele lor din sistemul de IA OpenAICodex. „Expun ce mi s-a spus, când mi s-a spus și ce mi s-a propus”, a explicat el.