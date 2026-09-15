Bill Gates a susținut încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale.

Miliardarul american și fondatorul companiei Microsoft, Bill Gates, susține ideea încetinirii dezvoltării inteligenței artificiale, declarând că omenirea încă nu e pregătită pentru consecințele progresului rapid în acest domeniu.

IA reprezintă o tehnologie unică, ale cărei riscuri nu pot fi comparate cu consecințele dezvoltării calculatoarelor personale sau a internetului. „Este ceva foarte serios”, a remarcat Gates, subliniind necesitatea de a evalua din timp posibilele consecințe ale dezvoltării IA, transmite ndtv.com.

El a recunoscut că, pentru o persoană care a susținut inovațiile toată viața, o asemenea poziție poate părea neașteptată. Totodată, Gates consideră că, în cazul IA, o dezvoltare mai lentă ar permite societății să se pregătească mai bine pentru schimbări.

„Este un caz rar în care inovațiile pot fi atât de ample și radicale, încât nu suntem pregătiți pentru ele”, a declarat antreprenorul.

Separat, Gates a avertizat asupra riscurilor utilizării IA pentru atacuri cibernetice. Infractorii vor putea, în viitorul apropiat, să folosească asemenea instrumente pentru a desfășura atacuri mai complexe, de aceea este necesar să fie pregătite din timp măsuri de protecție și să fie menținut controlul asupra tehnologiei.

În august, Gates a propus autorităților mondiale să stabilească din timp profesiile și sarcinile care ar trebui rezervate oamenilor în contextul dezvoltării IA. În opinia sa, măsurile actuale sunt insuficiente pentru a proteja piața muncii de consecințele automatizării.

Potrivit estimării sale, măsurile actuale ale liderilor mondiali ca răspuns la dezvoltarea IA sunt insuficiente. El a numit drept una dintre amenințări dispariția ireversibilă a multor locuri de muncă. Totodată, consideră omul de afaceri, autoritățile pot proteja oamenii, atribuindu-le anumite sarcini.