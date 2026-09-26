Bill Gates a avertizat asupra pericolului «morții unui miliard de oameni» din cauza IA.

IA dispune de suficientă putere pentru a provoca evenimente care vor duce la „un miliard de morți”.

Această opinie a fost exprimată într-un interviu pentru emisiunea Meet the Press de la postul NBC de cofondatorul Microsoft, miliardarul și filantropul Bill Gates.

Versiunea integrală a interviului va fi difuzată pe post pe 27 septembrie.

Potrivit lui, „niciodată nu a existat o armă la fel de puternică precum combinația dintre oameni cu intenții rele și cele mai noi instrumente de IA”. Bill Gates i-a îndemnat pe legislatorii de la Washington să reglementeze dezvoltarea IA. „Nimeni nu consideră că autoreglementarea este suficientă”, a declarat el și a răspuns afirmativ la întrebarea dacă trebuie adoptată vreo lege la Washington în această privință.

„Este necesar ca organele de drept și politicienii să se implice în discuția despre cum ar trebui să fie măsurile de securitate și monitorizare”, a spus el. „Iar aceasta trebuie să devină o cerință obligatorie. Pentru industrie, acest lucru va implica unele cheltuieli suplimentare, dar nu va duce la încetinirea radicală a activității lor”.