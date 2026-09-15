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meduza.io logomeduza
15 Septembrie 2026, 13:54
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Apple a lansat iOS 27 cu noul Siri cu AI

Apple a lansat sistemul de operare iOS 27, a cărui principală noutate a fost Siri AI — o versiune modernizată a asistentului vocal bazată pe Apple Intelligence.

Apple a lansat iOS 27 cu noul Siri cu AI.
Apple a lansat iOS 27 cu noul Siri cu AI.

Siri AI actualizată poate recunoaște conținutul ecranului utilizatorului, poate răspunde la întrebări despre acesta și poate efectua acțiuni legate de aplicațiile deschise. De exemplu, poate plăti cumpărăturile. Siri îi poate ajuta, de asemenea, pe utilizatori să lucreze cu texte și să comute între dispozitive conectate între ele, scrie meduza.io.

Siri AI este deja disponibilă în versiunea beta pe dispozitivele setate în engleză, iar Apple promite să adauge în octombrie suport pentru franceză, japoneză, coreeană, portugheză și spaniolă.

Actualizarea va fi disponibilă pentru iPhone 11, iPhone SE de generația a doua și modelele mai noi. watchOS 27 — pentru Apple Watch SE 3, Series 9 și modelele mai noi, precum și pentru Ultra 2 și versiunile ulterioare. iPadOS 27 acceptă iPad Pro de generația a patra și modelele mai noi, iPad Air de generația a patra și modelele mai noi, iPad mini de generația a șasea și iPad-urile de bază începând cu generația a noua.

Pe lângă Siri AI, în iOS 27 au apărut setări pentru interfața Liquid Glass, care vor permite alegerea între o versiune mai transparentă și una mai mată, precum și posibilitatea de a selecta niveluri de volum diferite pentru apeluri, alarme, cronometre, notificări și sunetele sistemului. Versiunea visionOS 27 pentru Vision Pro va adăuga posibilitatea de a vizualiza notificările cu privirea și de a transforma fotografiile panoramice în scene tridimensionale.

În watchOS 27 au fost adăugate noile funcții Workout Buddy și un nou gest de atingere. Pentru iPad au fost accelerate transferurile de fișiere pe unități externe, a fost îmbunătățită funcționarea browserului și comutarea între Wi-Fi și rețeaua mobilă.

Apple a început să promoveze noile funcții AI ale Siri înainte ca acestea să fie gata și a amânat de mai multe ori data lansării. Despre planurile de actualizare a asistentului s-a aflat încă din 2024. Noile funcții urmau să fie lansate în iOS 26.4, în primăvara anului 2026, însă ulterior lansarea a fost amânată până la iOS 27.

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