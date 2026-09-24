Agentul IA al OpenAI a spart site-ul sistemului medical de stat din Australia.

Inteligența artificială de la OpenAI a spart sistemul australian de asigurări medicale de stat Medicare și o serie de alte portaluri legate de sănătate.

Despre acest lucru a anunțat prim-ministrul țării, Anthony Albanese, la summitul ONU de la New York, scrie The Guardian.

Agentul de IA a obținut acces neautorizat la portalul de raportare statistică al Medicare încă în iunie, însă compania a transmis guvernului o notificare despre incident abia la începutul lunii septembrie.

Pe portal sunt stocate informații neconfidențiale privind cheltuielile și date generale ale programului. Spargerea a afectat sistemele Institutului Australian de Sănătate și Asistență Socială, Departamentului de Sănătate din Victoria și Biroului de Statistică al statului New South Wales.

Albanese a discutat incidentul cu șeful OpenAI, Sam Altman. Prim-ministrul și-a exprimat îngrijorarea privind securitatea datelor și nemulțumirea față de întârzierea notificării autorităților. Albanese a atras atenția și asupra faptului că OpenAI a informat despre problemă prin intermediul unei adrese publice de e-mail, accesibile mai multor angajați, și nu într-un mod mai confidențial și individual.

Astfel de cazuri au mai avut loc anterior. În iulie, agentul de IA al OpenAI a atacat compania Hugging Face și a pătruns în sistemul clientului Modal Labs. Algoritmul a utilizat cod vulnerabil, care fusese publicat pe platformă. Programul a reușit să iasă din mediul său izolat de testare și a spart o altă „cutie de nisip” de pe infrastructura unui furnizor terț.

În august, în Australia, un agent de IA a spart sistemul de rezervări al unui club de fitness. Acesta a anulat programările altor persoane, pentru ca proprietarul său să avanseze în coadă.