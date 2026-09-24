theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
24 Septembrie 2026, 21:40
879
Copiază linkul
Link copiat

Agentul IA al OpenAI a spart site-ul sistemului medical de stat din Australia

Inteligența artificială de la OpenAI a spart sistemul australian de asigurări medicale de stat Medicare și o serie de alte portaluri legate de sănătate.

Agentul IA al OpenAI a spart site-ul sistemului medical de stat din Australia.
Agentul IA al OpenAI a spart site-ul sistemului medical de stat din Australia.

Despre acest lucru a anunțat prim-ministrul țării, Anthony Albanese, la summitul ONU de la New York, scrie The Guardian.

Agentul de IA a obținut acces neautorizat la portalul de raportare statistică al Medicare încă în iunie, însă compania a transmis guvernului o notificare despre incident abia la începutul lunii septembrie. 

Pe portal sunt stocate informații neconfidențiale privind cheltuielile și date generale ale programului. Spargerea a afectat sistemele Institutului Australian de Sănătate și Asistență Socială, Departamentului de Sănătate din Victoria și Biroului de Statistică al statului New South Wales.

Albanese a discutat incidentul cu șeful OpenAI, Sam Altman. Prim-ministrul și-a exprimat îngrijorarea privind securitatea datelor și nemulțumirea față de întârzierea notificării autorităților. Albanese a atras atenția și asupra faptului că OpenAI a informat despre problemă prin intermediul unei adrese publice de e-mail, accesibile mai multor angajați, și nu într-un mod mai confidențial și individual.

Astfel de cazuri au mai avut loc anterior. În iulie, agentul de IA al OpenAI a atacat compania Hugging Face și a pătruns în sistemul clientului Modal Labs. Algoritmul a utilizat cod vulnerabil, care fusese publicat pe platformă. Programul a reușit să iasă din mediul său izolat de testare și a spart o altă „cutie de nisip” de pe infrastructura unui furnizor terț.

În august, în Australia, un agent de IA a spart sistemul de rezervări al unui club de fitness. Acesta a anulat programările altor persoane, pentru ca proprietarul său să avanseze în coadă.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici