Veniturile Loteriei Naționale în 2025 au crescut cu 54 milioane de lei

Loteria Națională a Moldovei a înregistrat în 2025 venituri de 330,7 milioane de lei, cu 54 de milioane mai mult decât în 2024. Din această sumă, organizația a plătit 40 de milioane lei impozit pe venit.

Partea principală a profitului a fost adusă de loteriile online — 266 milioane lei. Venituri au fost generate și de pariurile online (90,7 milioane lei), sălile de jocuri de noroc (19,5 milioane lei), loteria instantanee (2,3 milioane lei) și categoria „alte venituri” (9 milioane lei). Totodată, platforma slot.md a înregistrat o pierdere de aproape 8 milioane lei, scrie rupor.md.

După deducerea cheltuielilor administrative (48,5 milioane lei) și a altor cheltuieli (581 mii lei), profitul organizației a fost de 330,7 milioane lei înainte de impozitare, iar profitul net a fost de 290,69 milioane lei (față de 243,4 milioane în 2024).

Astfel, valoarea contabilă a unei acțiuni a companiei la sfârșitul anului 2025 este de 201,5 mii lei. Acest indicator arată câte active și fonduri revin teoretic unei acțiuni.

SA „Loteria Națională a Moldovei” este o organizație comercială, creată în 2011 pe baza unei hotărâri a Guvernului și la propunerea Ministerului Finanțelor. Statul deține 100% din acțiuni, iar fondurile obținute din loterie sunt direcționate către bugetul de stat și proiecte sociale.