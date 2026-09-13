Veniturile freelancerilor au scăzut cu 2% în august.

Luna trecută, întreprinzătorii independenți au înregistrat venituri de peste 45 de milioane de lei. Despre acest lucru informează Serviciul Fiscal de Stat.

Serviciul de presă al instituției precizează că 3.861 de avize privind plata fiscală unică pentru luna august 2026 au fost generate și expediate freelancerilor la adresele electronice indicate de aceștia la înregistrarea activității în calitate de antreprenor independent, scrie logos-pres.md.

Totodată, suma totală a veniturilor înregistrate de antreprenorii independenți în august a constituit 45 275 724,30 lei, iar valoarea plății fiscale unice calculate – 6 797 804,74 lei. Aceasta este cu 1,8% mai mică față de luna precedentă.

Aproximativ 54,91% dintre antreprenorii independenți au înregistrat operațiuni în conturi bancare. Dintre aceștia, 115 contribuabili au utilizat numerar și echipamente de casă și de control conectate la sistemul de evidență electronică a vânzărilor. Suma totală a numerarului încasat a constituit 1 394 290 lei.

SFS reamintește: dacă, pe parcursul lunii iulie, contribuabilii au prezentat bonuri fiscale incorecte sau documente cu date eronate, au primit restituiri/rambursări ale valorii serviciilor prestate sau mijloace bănești nelegate de activitatea antreprenorului independent, aceștia pot solicita modificarea ordinului de plată la orice direcție a Serviciului Fiscal de Stat.

Potrivit datelor SFS, la 11 septembrie 2026 sunt înregistrați 3 678 de antreprenori independenți, iar suma plății fiscale unice achitate de aceștia în 8 luni constituie 26 292 641,87 lei.