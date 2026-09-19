Va fi verificat și ajutorul de stat de minimis.

Procedura de monitorizare a ajutorului de stat de minimis va deveni mai strictă. În termen de 5 zile lucrătoare de la acordarea acestuia, furnizorii vor fi obligați să introducă informațiile relevante în registrul central.

Totodată, aceștia vor purta răspundere pentru exactitatea și completitudinea datelor introduse. Registrul central va fi gestionat de Consiliul Concurenței. Iar până la implementarea acestuia, furnizorii de ajutor vor trebui să obțină în prealabil de la fiecare beneficiar o declarație pe suport de hârtie sau în format electronic privind un eventual alt ajutor de minimis primit de acesta în ultimii trei ani, transmite logos-pres.md

În general, actul normativ prevede obligația furnizorului de a publica pe site-ul web al CC, în termen de 6 luni de la data adoptării deciziei privind acordarea ajutorului, informații despre anumite tipuri ale acestuia, a căror valoare depășește 100 de mii de euro.

Aceste prevederi sunt stipulate în noua Lege cu privire la ajutorul de stat, care a fost publicată. Documentul va intra în vigoare la 17 martie 2027.

Amintim că sub incidența acestuia intră toate ramurile economiei, furnizorii de ajutor de stat și de ajutor de minimis, beneficiarii și persoanele interesate.

Legea armonizează normele naționale cu prevederile corespunzătoare ale legislației UE. După cum a relatat anterior Logos Press, este introdusă și interdicția de a acorda un nou ajutor de stat întreprinderilor care nu au restituit fondurile primite anterior în mod ilegal.