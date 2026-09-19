theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos-press.md logologos-press
19 Septembrie 2026, 19:45
109
Copiază linkul
Link copiat

Va fi verificat și ajutorul de stat de minimis

Procedura de monitorizare a ajutorului de stat de minimis va deveni mai strictă. În termen de 5 zile lucrătoare de la acordarea acestuia, furnizorii vor fi obligați să introducă informațiile relevante în registrul central.

Va fi verificat și ajutorul de stat de minimis.
Va fi verificat și ajutorul de stat de minimis.

Totodată, aceștia vor purta răspundere pentru exactitatea și completitudinea datelor introduse. Registrul central va fi gestionat de Consiliul Concurenței. Iar până la implementarea acestuia, furnizorii de ajutor vor trebui să obțină în prealabil de la fiecare beneficiar o declarație pe suport de hârtie sau în format electronic privind un eventual alt ajutor de minimis primit de acesta în ultimii trei ani, transmite logos-pres.md

În general, actul normativ prevede obligația furnizorului de a publica pe site-ul web al CC, în termen de 6 luni de la data adoptării deciziei privind acordarea ajutorului, informații despre anumite tipuri ale acestuia, a căror valoare depășește 100 de mii de euro. 

Aceste prevederi sunt stipulate în noua Lege cu privire la ajutorul de stat, care a fost publicată. Documentul va intra în vigoare la 17 martie 2027. 

Amintim că sub incidența acestuia intră toate ramurile economiei, furnizorii de ajutor de stat și de ajutor de minimis, beneficiarii și persoanele interesate. 

Legea armonizează normele naționale cu prevederile corespunzătoare ale legislației UE. După cum a relatat anterior Logos Press, este introdusă și interdicția de a acorda un nou ajutor de stat întreprinderilor care nu au restituit fondurile primite anterior în mod ilegal.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
logos-press.md logologos-press
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici