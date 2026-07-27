Un moldovean are nevoie de peste 12 ani de salariu pentru a-și cumpăra o locuință proprie.

Raportul dintre prețul mediu al locuințelor în Moldova și venitul mediu anual este de așa natură încât o persoană are nevoie de 12,1 salarii anuale pentru a face o achiziție.

În baza acestui indicator, țara noastră se situează pe locul 129 în lume din 180 de state.

Aceste date sunt cuprinse în raportul UN Habitat World Cities Report 2026, în care se afirmă că accesibilitatea locuințelor depinde de cât de bine se potrivesc prețurile acestora cu veniturile locale, și nu doar de bogăția generală a țării, informează logos-press.md.

Raportul dintre prețurile locuințelor și venituri variază de la 3,0 pe cele mai accesibile piețe până la 86,7 pe cele mai puțin accesibile. Media globală este de 11,2, ceea ce înseamnă că în Moldova acest raport este mai mare decât media, dar departe de minimele/maximele înregistrate.

Cele mai accesibile locuințe din lume se găsesc în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, unde coeficientul este 3. Puțin mai puțin accesibile, dar nu cu mult, sunt în Africa de Sud – 3,4. Urmează Coreea de Nord, Oman și Nauru.

SUA ocupă locul al șaptelea, depășind în acest indicator multe alte țări dezvoltate.

De ce așa?

În țările Golfului Persic, veniturile relativ ridicate și programele guvernamentale de sprijin pentru construcția de locuințe ajută mulți cetățeni să păstreze accesibilitatea locuințelor proprii.

În SUA, creșterea ratelor ipotecare și oferta limitată de locuințe în ultimii ani au redus accesibilitatea locuințelor. Cu toate acestea, costul locuințelor rămâne relativ scăzut în comparație cu veniturile gospodăriilor la nivel internațional.

Totuși, aproximativ trei miliarde de oameni din întreaga lume încă nu au acces la piața locuințelor, deoarece prețurile locuințelor în multe țări continuă să crească mai rapid decât veniturile, se arată în raport.

Dar cum stau vecinii?

În Germania raportul este de 10,7, ocupând locul 114 în lume. În Italia este 9,7 – locul 104.

În România indicatorul este 10,9 – locul 116. În Ucraina – 12,2 – locul 132. Rusia nu apare în clasament din motive necunoscute, în Belarus este 13,8, pe locul 144.

Cele mai inaccesibile proprietăți imobiliare sunt în Siria – coeficient 86,7, Sri Lanka – 40,8 și China – 34,6.