Un economist recomandă cetățenilor să aibă o rezervă de bani pe fondul creșterii prețurilor și facturilor.

Potrivit datelor statistice, rata inflației în Moldova a crescut la 7%, depășind pragul de 5% stabilit de Banca Națională pentru menținerea stabilității prețurilor.

Scumpirea semnificativă a carburanților a declanșat o reacție în lanț în magazine, în domeniul transporturilor și al serviciilor. Odată cu venirea frigului, cheltuielile vor deveni o provocare serioasă pentru bugetul fiecărei familii, relatează tvrmoldova.md.

Într-un an, motorina s-a scumpit cu 65,3%, benzina — cu 32,4%, iar gazul lichefiat — cu 20,2%. În prezent, șoferii plătesc peste 33 de lei pentru un litru de benzină și peste 34 de lei pentru un litru de motorină.

Impactul creșterii prețurilor nu se limitează la stațiile de alimentare. Cheltuielile mai mari pentru combustibil se reflectă și în costul transportului de pasageri, care s-a scumpit cu aproximativ 28% într-un an.

Un alt factor important al scumpirilor a fost reprezentat de serviciile comunale. Energia electrică este acum cu aproape 24% mai scumpă decât în august anul trecut, iar serviciile de alimentare cu apă și canalizare s-au scumpit cu aproximativ 11%. Deși fructele și legumele s-au ieftinit față de anul trecut, unele produse de bază rămân considerabil mai scumpe: ouăle — cu aproape 12%, pâinea — cu 6%, laptele și produsele lactate — cu aproape 6%.

Economiștii avertizează că prețurile ar putea continua să crească și în următoarele luni. Acum nu este momentul pentru panică, dar nici pentru risipă.

Expertul economic Marin Gospodarenco menționează că majorarea prețurilor la resursele energetice din decembrie anul trecut va menține inflația la un nivel ridicat până la sfârșitul acestui an.

„Scumpirea energiei din decembrie anul trecut va menține inflația la un nivel ridicat până la sfârșitul acestui an. Ce înseamnă concret acest lucru pentru familiile noastre? Nu vorbim despre o creștere explozivă a prețurilor, dar nici despre reducerea lor. De aceea, câteva recomandări practice. În primul rând, planificați din timp cheltuielile mari de iarnă — lemnele de foc, cărbunele, combustibilul”, a spus economistul.

Economistul recomandă cetățenilor să aibă o rezervă pentru eventuale facturi mai mari, să fie atenți la creditele de consum și să depună din timp cereri pentru compensații la resursele energetice, dacă au dreptul la acestea.