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logos.press.md logologos
7 Iulie 2026, 11:54
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TVA-ul aplicat serviciilor poștale va complica comerțul electronic

Conform proiectului politicii bugetar-fiscale pentru 2027, scutirea de TVA se va aplica doar serviciilor poștale universale ale operatorilor naționali.

TVA-ul aplicat serviciilor poștale va complica comerțul electronic.
TVA-ul aplicat serviciilor poștale va complica comerțul electronic.

Autorii propun ca celelalte servicii poștale și de curierat să fie supuse TVA în condiții generale, informează logos-pres.md.

AmCham nu este de acord cu această propunere a Ministerului Finanțelor. O astfel de măsură ar putea duce la creșterea costurilor logistice pentru magazinele online, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii care se ocupă cu exportul de mărfuri și comerțul electronic internațional.

Organizația avertizează și asupra riscului dublei impuneri, deoarece costul livrării internaționale este deja inclus în valoarea vamală a mărfurilor și este utilizat la calculul TVA-ului de import. Prin urmare, AmCham propune menținerea scutirii de TVA și pentru trimiterile poștale internaționale, conform prevederilor Directivei UE privind TVA.

O altă propunere a membrilor organizației vizează extinderea conceptului de comerț electronic. În locul formulării actuale, care acoperă vânzările „prin internet sau cataloage de comenzi”, AmCham propune includerea în comerțul electronic a vânzărilor prin site-uri, aplicații mobile, rețele sociale, marketplace-uri și alte platforme digitale care permit plasarea comenzilor și încheierea tranzacțiilor de la distanță.

Această precizare va elimina interpretările legislative și va contribui la legalizarea veniturilor obținute în domeniul comerțului electronic.

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