Tofilat: În august pot avea loc întreruperi ale furnizării energiei electrice în orele de vârf.

În Republica Moldova, în luna august, sunt posibile întreruperi ale furnizării energiei electrice din cauza secetei și a nivelului critic de scăzut al apei în Dunăre.

Despre aceasta a avertizat expertul în domeniul energetic al comunității WatchDog.MD, Sergiu Tofilat. Potrivit acestuia, întreruperile pot apărea dimineața și seara, atunci când consumul de energie electrică atinge nivelul maxim, scrie moldova1.md.

„Importăm energie electrică din România, iar România de la țările vecine. În întreaga regiune balcanică a apărut un deficit de energie electrică din cauza secetei și a nivelului scăzut al apei în Dunăre. Reactoarele nucleare din România și Ungaria nu pot fi răcite corespunzător și sunt deconectate de la rețea, iar hidrocentralele din Serbia funcționează doar la 20–30% din capacitate”, a explicat Tofilat.

Potrivit acestuia, în România energia nucleară asigură aproximativ 22% din consumul total de energie electrică. Unul dintre cele două reactoare ale CNE „Cernavodă”, cu o putere de 650 MW, este deja oprit, iar al doilea poate fi, de asemenea, deconectat în curând.

O situație similară se observă și în Ungaria. CNE „Paks” funcționează cu restricții serioase: din puterea instalată de 2.000 MW, în prezent se produce doar aproximativ 240 MW, iar există riscul opririi complete a reactorului în zilele următoare.

În acest context, Sergiu Tofilat recomandă reducerea consumului de energie electrică între 07:00 și 11:00 și între 18:00 și 23:00.

„Exact în aceste ore, sarcina asupra sistemului energetic este maximă, astfel încât pot avea loc deconectări pentru câteva ore. Unele raioane vor rămâne temporar fără curent, apoi alimentarea cu energie va fi reluată, iar restricțiile vor afecta alte zone. Însă putem evita deconectările, dacă reducem consumul în orele de vârf”, a menționat expertul.

În același timp, ziua, potrivit acestuia, energia electrică poate fi utilizată fără restricții datorită producției interne din surse regenerabile.

„Încercați să folosiți aparatele electrice în timpul zilei sau după 23:00. Informați rudele și vecinii că dimineața și seara trebuie să economisim energie electrică pentru a evita deconectările”, a îndemnat Tofilat.

Expertul consideră că riscul întreruperilor în alimentarea cu energie electrică va persista pe tot parcursul lunii august, cât timp se menține seceta și nivelul scăzut al apei în Dunăre. Totodată, evoluția ulterioară a situației va depinde de condițiile hidrologice.

„Deocamdată, rămâne să economisim energie electrică dimineața și seara”, a conchis Sergiu Tofilat.

Reamintim că, pe 4 august, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a adresat și el un apel către locuitorii țării, îndemnând la reducerea consumului de energie electrică. Potrivit acestuia, valul de căldură anormal care a cuprins întreaga regiune a dus la o creștere bruscă a cererii de electricitate, în timp ce volumele de producție sunt limitate, inclusiv din cauza nivelului extrem de scăzut al apei în Dunăre, care afectează funcționarea mai multor centrale electrice.