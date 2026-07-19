Tofilat: Facturile la gaz pot crește cu 35% încă din toamnă.

Expertul în domeniul energetic Sergiu Tofilat consideră că „creșterea prețurilor la gazele naturale pe bursele internaționale ar putea duce la majorarea facturilor pentru consumatorii din Moldova încă din toamna anului 2023”.

El a declarat cu o zi înainte, în emisia Jurnal TV, că „majorarea tarifelor ar putea avea loc în două etape: prima - toamna, a doua - după Anul Nou”, transmite infotag.md.

Potrivit lui, costul gazului pentru consumatorii casnici ar putea crește în total cu aproximativ 35%. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și închiderea Strâmtorii Ormuz au redus cu aproximativ 20% exportul mondial de petrol și gaze, ceea ce s-a reflectat imediat în prețurile bursiere.

„Dacă la sfârșitul lunii februarie gazul costa în jur de 30 de euro pe MWh, până la sfârșitul lunii martie prețul a crescut deja la 60 de euro. În prezent, prețul fluctuează între 45 și 55 de euro pe MWh. În același timp, tariful actual în Moldova este calculat pe baza unui preț mediu de 38 de euro pe MWh. Din cauza volatilității ridicate a pieței, este imposibil să se determine prețul mediu al gazului pentru întreg anul”, a menționat Tofilat.

El consideră că, dacă prognoza Energocom privind prețul de peste 600 de euro pentru 1.000 de metri cubi în a doua jumătate a anului se va confirma, aceasta va constitui un motiv pentru revizuirea tarifului.

Deputata partidului de guvernământ PAS, Lilian Carp, a menționat că autoritățile nu stabilesc singure prețurile la gaz.

„Moldova depinde în totalitate de importul de resurse energetice și de cotațiile internaționale de pe bursă, care au crescut cu 40–50% din cauza tensiunilor geopolitice și a conflictului din jurul Iranului. Calculul final va fi prezentat de Energocom, după care decizia privind o posibilă modificare a tarifului va fi luată de regulatorul pieței”, a concluzionat parlamentarul.