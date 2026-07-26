Tofilat, către Dodon: Cum veți livra gazul la granița Moldovei? În pachet sau în cutie?.

Propunerea liderului PSRM, Igor Dodon, de a cumpăra din nou gaz natural de la Federația Rusă prin „Turkish Stream” la un preț de aproximativ 330 de dolari pentru o mie de metri cubi este populistă.

Această opinie a fost exprimată de expertul în domeniul energetic Sergiu Tofilat, transmite moldova1.md.

Potrivit lui, autorii unei astfel de inițiative trebuie să explice pe ce traseu trebuie să ajungă gazul rusesc în Moldova, având în vedere capacitățile limitate ale infrastructurii existente.

Expertul a menționat că singurul traseu prin care „Gazprom” continuă să livreze gaz în Europa rămâne conducta „Turkish Stream”. Totuși, capacitatea acesteia este deja ocupată de contractele în vigoare.

„Gazprom mai are un singur traseu pentru livrarea gazului către Uniunea Europeană — „Turkish Stream”. Capacitatea anuală este de aproximativ 18 miliarde de metri cubi, iar aceasta este deja ocupată de contractele existente. Dacă Dodon și alți politicieni îndeamnă să cumpărăm gaz rusesc, am o întrebare simplă: cum intenționează să aducă acest gaz la granița Moldovei? În pungă, în cutie? Această problemă este actuală de mult timp”, a declarat Sergiu Tofilat.

El a comparat, de asemenea, volumele actuale de livrare a gazului rusesc în Europa cu cele din anii precedenți.

„Anul trecut, Gazprom a livrat în Europa aproximativ 18 miliarde de metri cubi de gaz. În 2019, volumul livrărilor era de 180–183 miliarde de metri cubi. Astăzi vorbim despre volume de aproximativ zece ori mai mici”, a spus expertul.

Declarațiile lui Tofilat au fost făcute după ce liderul socialiștilor Igor Dodon a afirmat că Moldova ar putea cumpăra gaz rusesc prin conducta „Turkish Stream” la un preț de aproximativ 330 de dolari pentru o mie de metri cubi. Potrivit lui Dodon, a discutat această problemă cu vicepremierul Rusiei Alexandr Novak, iar Moscova ar putea găsi soluții pentru livrări directe de gaz în Moldova.

Autoritățile, însă, au respins această opțiune. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că promisiunile „gazului ieftin din Rusia” nu țin cont de realitățile tehnice și economice. Potrivit lui, este o „promisiune fără niciun fundament”, deoarece transportul gazului prin „Turkish Stream” implică costuri care fac această opțiune necompetitivă.

La rândul său, președintele Parlamentului Igor Grosu a calificat declarațiile lui Dodon drept populiste, subliniind că piața energetică depinde de factori geopolitici, iar Moldova trebuie să cumpere gaz în cele mai avantajoase condiții disponibile.

În prezent, consumatorii casnici plătesc 14,42 lei pentru un metru cub de gaz. ANRE examinează o cerere de majorare a tarifelor după ce Energocom a solicitat ajustarea acestora din cauza creșterii prețurilor de achiziție. Potrivit proiectului examinat, tariful ar putea crește până la aproximativ 20,3 lei pentru un metru cub, inclusiv TVA.

Reamintim că Moldova a renunțat la achizițiile de gaz de la „Gazprom” după ce concernul rus a redus unilateral livrările în sezonul de încălzire 2022, în ciuda unui contract în vigoare.

În prezent, consumatorii casnici plătesc 14,42 lei pentru un metru cub de gaz, însă autoritățile pregătesc o creștere semnificativă a tarifelor — cu 5,88 lei.

Potrivit proiectului ANRE, prețul ar putea crește până la 20,3 lei pentru un metru cub, inclusiv TVA, după ce Energocom a solicitat ajustarea tarifelor pe baza unor deviații financiare în valoare de 106 milioane de lei.