Tofan vrea sute de nave sub pavilionul Moldovei. Bolea a recunoscut: Până acum sunt zero.

Guvernul intenționează să reînființeze registrul naval al Republicii Moldova și să atragă nave străine sub pavilion moldovenesc.

Vasile Tofan speră astfel să obțină o nouă sursă de venituri pentru buget, însă în prezent în registrul național nu este înregistrată nicio navă, transmite rupor.md.

În timpul primei ședințe a noului Guvern, Tofan i-a propus ministrului Infrastructurii Vladimir Bolea să organizeze o campanie de atragere a navelor.

„Poate ar trebui să organizăm o campanie pentru a atrage mai multe nave sub pavilion moldovenesc. Pentru stat, acestea sunt bani relativ ușor de obținut. Dacă ni se va plăti pentru utilizarea pavilionului nostru, vom avea doar de câștigat. Înțeleg că anterior în acest domeniu au existat abuzuri, dar trebuie să căutăm noi surse de venituri pentru buget”, a declarat premierul.

Tofan a propus, împreună cu vicepremierul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Osmochescu, să simplifice la maximum procedura de înregistrare.

„Nu spun că vom depăși Liberia peste noapte. Dar dacă vom reuși să atragem câteva sute sau mii de nave, acest lucru poate aduce bugetului venituri foarte semnificative”, a subliniat șeful Guvernului.

După ședință, Vladimir Bolea a precizat în cadrul unei conferințe de presă că va trebui să înceapă de la zero.

„Conform datelor Registrului Naval al Republicii Moldova, sub pavilionul nostru nu se află nicio navă. Astăzi nu avem niciun vas sub pavilion moldovenesc”, a comunicat ministrul.

Potrivit acestuia, în iunie Moldova a fost exclusă din lista neagră internațională, în care țara a ajuns după numeroase încălcări. Acum Ministerul Infrastructurii a însărcinat Agenția Maritimă să alinieze complet legislația națională la normele UE.

Doar după crearea unui nou cadru legal autoritățile vor putea începe să atragă nave care vor plăti pentru înregistrare și utilizarea pavilionului moldovenesc. Totodată, Bolea a subliniat că acestea trebuie să corespundă cerințelor europene de siguranță.

O altă sursă de venituri considerată de Guvern este pregătirea marinarilor. După modificarea legislației, în Moldova vor putea fi deschise școli licențiate și vor putea fi eliberate carnetele de marinar absolvenților acestora. Bolea a spus că, din cauza războiului, există deja o cerere mare pentru astfel de servicii din partea cetățenilor Ucrainei.