Tofan vrea să facă din Moldova cea mai prietenoasă țară pentru afaceri din Europa.

Prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că redresarea economiei este principala prioritate a Guvernului, iar Moldova trebuie să devină „cea mai prietenoasă țară pentru afaceri din Europa”.

Acesta a declarat acest lucru în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții Asociației Investitorilor Străini, Asociației Businessului European și Camerei de Comerț Americane din Moldova, relatează bani.md.

Potrivit lui Tofan, dezvoltarea economică a țării nu poate fi bazată, pe termen lung, doar pe remitențe și sprijin extern. Moldova trebuie să-și dezvolte propriile capacități de producție, de atragere a capitalului și de generare a veniturilor.

„Prioritatea principală este relansarea economiei. Pentru a dezvolta țara, avem nevoie de un sector de afaceri puternic și de succes. Obiectivul nostru este ca Moldova să devină cea mai prietenoasă țară pentru afaceri din Europa, iar condițiile pentru antreprenori și investitori să fie mai bune decât în țările din regiune”, a declarat Vasile Tofan.

Potrivit acestuia, statul trebuie să devină mai eficient și mai puțin costisitor, regulile – mai simple, iar deciziile – mai responsabile.

Printre priorități au fost menționate reducerea birocrației, simplificarea cadrului de reglementare și sporirea predictibilității reglementărilor fiscale și legislative.

De asemenea, au fost discutate capitalul uman, accesul la finanțare, competitivitatea sectorului energetic, protecția proprietății și a investițiilor, precum și accelerarea digitalizării serviciilor publice pentru companii.

Separat, s-a discutat despre oportunitățile oferite de integrarea în UE și Planul de creștere, inclusiv pentru atragerea investițiilor, extinderea producției locale și creșterea valorii adăugate.

Potrivit prim-ministrului, apropierea de Uniunea Europeană trebuie să însemne acces la piețe mai mari, noi instrumente de finanțare și condiții mai bune pentru dezvoltare și export.

Guvernul va continua cursul de dereglementare, debirocratizare și digitalizare, precum și dialogul activ cu asociațiile de business.

„Investițiile vin acolo unde există încredere. Iar încrederea se construiește pe reguli stabile, instituții eficiente și capacitatea statului de a transforma problemele semnalate de mediul de afaceri în soluții concrete”, a declarat șeful Guvernului.