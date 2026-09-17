Tofan: Să aderăm la UE și, când vom fi pregătiți, să introducem euro.

Prim-ministrul Vasile Tofan a participat la un eveniment dedicat împlinirii a 35 de ani de la fondarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

El a vorbit despre importanța independenței instituției pentru stabilitatea economică și despre perspectivele introducerii monedei euro după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, transmite stiri.md.

În cadrul evenimentului „Banca Națională a Moldovei — 35 de ani: stabilitate, inovații și încredere”, șeful Guvernului i-a felicitat pe angajații BNM și pe specialiștii din sectorul financiar-bancar, subliniind contribuția instituției la asigurarea stabilității monetare și la dezvoltarea sistemului financiar.

„În economia modernă, există puține instituții mai importante decât o bancă centrală puternică, profesionistă și independentă. Independența Băncii Naționale nu este un privilegiu, ci o responsabilitate”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a subliniat că independența BNM presupune inclusiv adoptarea unor decizii dificile sau nepopulare, atunci când situația economică o impune.

„Dacă este subminată încrederea în banca centrală, întreaga economie plătește foarte repede pentru acest lucru”, a menționat Tofan.

Potrivit premierului, deciziile BNM se reflectă direct asupra populației și mediului de afaceri. Modificarea ratei de bază poate influența costul creditelor, investițiile companiilor, cursul valutar, economiile populației, prețurile și veniturile familiilor.

Șeful Guvernului a abordat, de asemenea, perspectiva integrării Republicii Moldova în sistemul monetar european, declarând că, după aderarea la UE, atunci când țara va fi pregătită, ar trebui să treacă la euro.

„Există o singură variantă în care mi-aș dori ca BNM să cedeze vreodată o parte din suveranitatea sa monetară: să aducem Moldova în Uniunea Europeană și, când vom fi pregătiți, să trecem la euro”, a declarat premierul.

Tofan a apreciat pozitiv și prezența băncilor românești pe piața Republicii Moldova. Totodată, el a remarcat importanța reciprocității pentru băncile moldovenești care intenționează să-și extindă activitatea în România, cu scopul consolidării legăturilor comerciale și financiare dintre cele două state.

Premierul a mulțumit conducerii și angajaților BNM, precum și partenerilor externi ai instituției, inclusiv Băncii Naționale a României și Băncii Franței, pentru contribuția la dezvoltarea sistemului financiar-bancar și a sistemului de reglementare din Republica Moldova.

„O parte semnificativă a activității băncii centrale rămâne neobservată, însă rezultatul ei trebuie să fie resimțit prin încredere și previzibilitate și, înainte de toate, prin stabilitatea prețurilor”, a concluzionat Vasile Tofan.

Banca Națională a Moldovei a fost fondată la 4 iunie 1991, iar în noiembrie 1993 a fost pus în circulație leul moldovenesc. Obiectivul principal al BNM este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Instituția stabilește și promovează politica monetară și valutară, gestionează rezervele valutare și supraveghează sectorul financiar.