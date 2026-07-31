Tofan propune ca veniturile din privatizare să fie direcționate în conturile de pensii private ale moldovenilor.

Potrivit premierului Vasile Tofan, veniturile obținute din vânzarea proprietății de stat nu ar trebui folosite pentru acoperirea cheltuielilor bugetare curente.

În locul acestora, ar putea deveni baza pentru formarea unor economii individuale pentru pensii, transmite logos-press.md.

„Banii aceștia, după părerea mea, aș vrea să meargă în conturile de economii ale moldovenilor. În acest fel, am putea să nu-i direcționăm într-o așa-numită gaură neagră din buget, ci să punem bazele unui sistem de pensii bazat pe acumulări. Avem un deficit uriaș în sistemul de pensii. Nu am nicio speranță în ceea ce privește pensia mea, că statul va putea oferi ceva. Pentru că populația îmbătrânește. Generația anilor ’80 este foarte îngustă și nu este clar cine va plăti pensia mea”, a declarat Tofan în cadrul emisiunii TV8.

Totodată, el menționează că Republica Moldova „nu trebuie să inventeze bicicleta”, ci să folosească experiența altor țări.

„Se creează un sistem de pensii bazat pe acumulări, în care fiecare persoană direcționează o parte din impozitele sale către un cont personal, mijloacele sunt investite, iar omul, în orice moment, poate vedea cât s-a acumulat pentru pensie”, a explicat premierul.

Însă el a subliniat că, în prezent, statul nu poate finanța lansarea unui astfel de sistem prin majorarea impozitelor.

„Majorarea impozitelor ca să creăm o pensie bazată pe acumulări este nerealist. Noi trebuie să reducem impozitele, nu să le majorăm. Prin urmare, una dintre variante ar putea fi privatizarea unei părți din activele de stat, cu direcționarea banilor obținuți către conturile individuale de economii ale fiecărui moldovean”, a precizat el.

Autoritățile vor să recâștige încrederea în privatizare

Tofan a mai spus că Guvernul nu intenționează să demareze o privatizare amplă, începând cu întreprinderi de stat mari. Potrivit acestuia, mai întâi autoritățile intenționează să demonstreze o vânzare cât mai transparentă a câtorva active mici, neutilizate — clădiri abandonate sau terenuri invitând în proces reprezentanți ai presei, ai opoziției și ai societății civile.

În plus, premierul a declarat că problema majorării vârstei de pensionare, în prezent, nu este luată în considerare de Guvern. De asemenea, nu este luată în considerare problema privatizării Moldtelecom.

El a îndemnat cetățenii să aibă încredere în Guvern în chestiunea privatizării.

„Le cer foarte mult oamenilor, pe cât posibil. Înțeleg că încrederea s-a pierdut puternic, dar să ne acorde nouă încredere în ceea ce vrem să facem: să atragem câțiva investitori privați, într-un mod exemplar, pentru anumite active și să facem acest lucru cât mai transparent posibil, la prețuri cât mai ridicate. Iar, ca variantă, consider că dacă vom reuși să începem să privatizăm anumite active și să direcționăm acești bani fiecărui moldovean, într-un cont separat individual de pensie bazată pe acumulări, atunci aceasta ar putea deveni un pas corect”, a declarat premierul.