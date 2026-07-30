Tofan: Nu există deficit de benzină pe piață. Sunt întrebări legate de motorină.

În țară se observă o criză de combustibil, însă nu există deficit de benzină pe piață.

Problemele persistă în ceea ce privește livrările de motorină, din cauza faptului că Moldova nu este suficient de atractivă pentru importatori din cauza prețurilor scăzute.

Pe 29 iulie, în cadrul emisiunii „Săptămâna nouă cu Anatolie Golea", premierul a explicat de ce Republica Moldova a ajuns într-o astfel de situație și la ce să ne așteptăm în continuare, transmite tv8.md.

„În primul rând, referitor la benzină e totul în regulă. Nu există deficit pe piață. Însă rămân întrebări legate de motorină. Ce s-a întâmplat cu motorina? Aproape toată motorina ajunge la noi din România. La rândul lor, rafinăriile românești (RNP) primesc petrol din Kazahstan prin intermediul conductei din Marea Caspică. Acum această conductă a fost distrusă", a explicat Tofan.

Potrivit lui Tofan, în prezent România nu primește petrol kazahstanian, ceea ce a dus la un deficit de combustibil diesel pe piață. El a menționat că, în condițiile unui deficit, livrările de combustibil sunt direcționate acolo unde prețurile sunt mai mari.

„Spre deosebire de Ucraina și România, unde piața este liberalizată, adică prețurile la motorină și benzină sunt stabilite de piață, în Moldova piața este foarte reglementată. ANRE stabilește în fiecare zi plafoane la prețuri. Așadar, dacă la noi motorina costă 31 de lei, atunci în Ucraina și România este mai scumpă. A apărut riscul ca motorina să dispară de la benzinării", a declarat premierul.

Șeful Guvernului a recunoscut că în țară nu ajunge o cantitate suficientă de motorină. Cauza este că prețurile la combustibil în Moldova sunt mai mici decât în Ucraina și România. Din acest motiv, mulți importatori preferă să acorde prioritate altor țări, iar rândul Republicii Moldova ajunge mai târziu.

„Noi rezolvăm această problemă, pentru că, în prezent, să rămânem fără motorină, în plină perioadă a lucrărilor agricole, va deveni o catastrofă. Am adoptat un set de decizii și, după cum cred, am reușit să stabilizăm situația. (...)

Importatorul va câștiga mai mult astăzi dacă va transporta combustibil în Ucraina. Dar eu am avut o întâlnire cu importatorii și le-am spus: băieți, nu veți câștiga toți banii din lume. Trebuie să priviți perspectiva pe termen lung pe orice piață.

Pe termen scurt puteți câștiga acolo mai mulți bani, dar trebuie să manifestați patriotism economic. Iar pe termen lung, pe această piață, trebuie să câștigați o marjă rezonabilă. De aceea, vă rog, transportați marfa în țară și nu ne lăsați fără marfă în plină perioadă a lucrărilor", a adăugat premierul.

Potrivit acestuia, Chișinăul a făcut un pas în întâmpinarea importatorilor și a majorat temporar marja comercială, pentru a face piața moldovenească mai atractivă pentru livrări.