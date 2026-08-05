Tofan: Moldovenii cheltuiesc pentru jocuri de noroc aproximativ 10 miliarde de lei pe an.

„Cu toții am dori ca acești bani să fie cheltuiți pe cărți, produse, sănătate, nu pe jocuri de noroc”, a declarat premierul, potrivit deschide.md

Tofan a menționat că, în pofida veniturilor suplimentare pentru buget, statul își asumă și o responsabilitate socială, prin urmare trebuie să creeze anumite mecanisme de limitare.

Totodată, el a avertizat că o majorare excesivă a impozitelor poate duce la faptul că jucătorii vor trece pe platforme ilegale, pe care statul nu le controlează.

Potrivit premierului, propunerile privind modificarea legislației în domeniul jocurilor de noroc intră în conceptul reformei fiscale, pe care Guvernul o va prezenta pe 6 august.