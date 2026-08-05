Tofan îndeamnă la economisirea energiei electrice în orele de vârf: Ține de banii noștri comuni.

Volumul lipsă a trebuit să fie achiziționat de la bursă la prețuri de două-trei ori mai mari decât cele obișnuite.

Despre acest lucru a anunțat premierul Vasile Tofan, îndemnând din nou cetățenii să își reducă voluntar consumul de energie electrică în orele de vârf, transmite tvrmoldova.md.

Șeful Guvernului a mulțumit locuitorilor țării care au răspuns apelului autorităților de a economisi energie electrică, însă a menționat că aceste eforturi nu au fost suficiente.

„Ieri, în pofida încercărilor noastre de a economisi, țării totuși i-a lipsit aproximativ 130 MWh de energie electrică în intervalul 21:00-23:00. Asta înseamnă că a trebuit să cumpărăm acest volum la bursă, la prețuri foarte mari — de două-trei ori mai scumpe”, a declarat premierul.

Potrivit lui Tofan, deficitul de energie electrică se înregistrează în întreaga regiune. El a explicat că problemele legate de producerea energiei electrice au apărut în Ungaria, România și Bulgaria, ceea ce a dus la reducerea ofertei și la creșterea prețurilor.

Premierul a avertizat că subiectul energiei va reveni tot mai des pe agenda publică și a îndemnat populația să fie responsabilă în consum, în special în intervalul critic dintre orele 21:00 și 23:00.

„Ține de banii noștri comuni. Trebuie să stingem lumina și să economisim energia, în special seara. Același lucru este valabil și pentru apă”, a spus Tofan.

Anterior, autoritățile au avertizat deja că, în orele serii, Moldova se va confrunta cu un deficit de energie electrică din cauza consumului ridicat, determinat de caniculă, precum și a reducerii producției de energie electrică în țările vecine.

Începând cu 28 iulie, în Moldova este în vigoare un regim de alertă sporită în sectoarele energetic și hidrologic. Autoritățile avertizează că valul de căldură anormal și seceta afectează negativ producția de energie electrică în întreaga regiune, din cauza cărora devine mai dificilă achiziționarea, iar costul în orele de consum maxim crește.