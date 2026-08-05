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noi.md logonoi
5 August 2026, 11:14
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Tofan, despre reforma fiscală: Vom impozita mai puțin munca și mai mult obiceiurile nocive

Prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat că proiectul de reformă fiscală va fi prezentat pe 6 august. Declarația a fost făcută la începutul ședinței de astăzi a Guvernului.

Tofan, despre reforma fiscală: Vom impozita mai puțin munca și mai mult obiceiurile nocive.
Tofan, despre reforma fiscală: Vom impozita mai puțin munca și mai mult obiceiurile nocive.

Potrivit șefului Cabinetului de miniștri, modificările preconizate vor avea ca scop reducerea poverii fiscale asupra muncii, stimularea investițiilor și majorarea taxelor pentru produsele considerate nocive, informează noi.md.

„Vom impozita mai puțin munca, vom stimula investițiile, vom impozita mai mult obiceiurile nocive și vom unifica foarte atent unele cote de TVA”, a declarat Vasile Tofan. 

Prim-ministrul a precizat că, printre produsele ale căror taxe urmează să fie majorate, se numără produsele din tutun și alcoolul. 

„Fumatul și alcoolul trebuie să fie impozitate cu taxe mai mari”, a spus șeful Guvernului. 

Tofan și-a argumentat poziția prin experiența personală, menționând că vorbește „ca un copil al unui tată care fumează, pe care l-am scos de trei ori din comă”. 

Deocamdată, Guvernul nu a prezentat detalii privind cuantumul noilor taxe, cotele de TVA care urmează să fie unificate, precum și termenele de intrare în vigoare a modificărilor. Aceste informații trebuie făcute publice concomitent cu prezentarea oficială a proiectului de reformă fiscală.

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