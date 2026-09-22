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unimedia.info logounimedia
22 Septembrie 2026, 10:26
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Tofan: De facto, nu avem bani, dar compensații vor primi mai multe familii

Prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că programul de compensații pentru sezonul rece va fi revizuit pe fondul prețurilor ridicate la gaz și al cheltuielilor suportate de stat în anii precedenți.

Tofan: De facto, nu avem bani, dar compensații vor primi mai multe familii.
Tofan: De facto, nu avem bani, dar compensații vor primi mai multe familii.

Potrivit prim-ministrului, în ultimii ani autoritățile au cheltuit între 2,5 și 3,5 miliarde de lei pentru compensații în perioada rece, informează unimedia.info.

„Am făcut declarații în care spuneam că nu ne mai putem permite compensații atât de mari ca în anii precedenți, deoarece în anii precedenți cheltuiam între 2,5 și 3,5 miliarde pentru iarnă. Și, într-adevăr, nu putem cheltui în fiecare an miliarde de lei pentru compensații.

Nu ne-am așteptat la un preț atât de ridicat la gaz. Trebuie să revizuim aceste compensații și să ne asigurăm că ele acoperă un număr mai mare de gospodării.

Anul trecut am acoperit 620.000 de gospodării. Mi-aș dori ca în acest an să le reducem și mai mult numărul, deoarece, de fapt, nu avem bani, dar cred că și în acest an trebuie să găsim acești bani, de unde se poate și nu se poate, pentru a acoperi un număr mai mare de gospodării.

Probabil, acest număr poate fi chiar mai mare decât 620.000, deoarece iarna care urmează va fi mai grea decât cea trecută din punctul de vedere al tarifelor. De aceea, avem foarte mult de lucru acolo”, a declarat Tofan.

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