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unimedia.info logounimedia
25 Septembrie 2026, 12:00
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Taxa de 48 de bani pe litrul de combustibil, amânată pe durata stării de urgență

Șeful ANRE, Alexei Taran, a declarat că introducerea unei taxe de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină a fost amânată în perioada stării de urgență, din cauza prețurilor ridicate la combustibil.

Taxa de 48 de bani pe litrul de combustibil, amânată pe durata stării de urgență.
Taxa de 48 de bani pe litrul de combustibil, amânată pe durata stării de urgență.

Totodată, el a menționat că Republica Moldova trebuie să creeze rezerve strategice de produse petroliere, relatează unimedia.info.

Este vorba despre taxa pe care ANRE a propus să o includă în prețul combustibilului începând din august. Mijloacele urmează să fie direcționate pentru crearea rezervelor de produse petroliere în caz de situații de urgență.

„Într-o situație ca cea de acum, lipsa produsului este încă un motiv pentru a accelera aplicarea legii privind rezervele strategice de produse petroliere. Orice țară are astfel de rezerve. Din cauza regimului de alertă sporită, s-a luat decizia de a amâna acest lucru și, din câte înțeleg, va fi amânat pentru întreaga perioadă a stării de urgență, deoarece toți înțeleg că prețul actual este destul de mare și reprezintă o povară pentru consumatori. De aceea a fost amânat. Dar trebuie să înțelegem că noi, ca țară, avem nevoie de aceste rezerve”, a declarat Taran.

La mijlocul lunii iulie, ANRE a propus ca, din august, prețul fiecărui litru de benzină și motorină să fie majorat cu 48 de bani. Mijloacele urmau să fie folosite pentru formarea rezervelor strategice de produse petroliere.

Pe 22 septembrie, Parlamentul a aprobat instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile — începând cu 26 septembrie. Decizia a fost adoptată de 54 de deputați PAS, după ce prim-ministrul Vasile Tofan și miniștrii au răspuns timp de aproape cinci ore la întrebările parlamentarilor.

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