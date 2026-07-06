Sturza a criticat ideile economice ale lui Tofan.

Fostul premier Ion Sturza a reacționat dur la declarațiile omului de afaceri Vasile Tofan, care a spus că Moldovei îi trebuie un Guvern condus de un lider de tipul lui Javier Milei.

Sturza consideră drept „populism” încercările de a transfera modelul reducerii radicale a cheltuielilor bugetare în realitatea macroeconomică a Moldovei, informează logos-press.md

Fostul premier susține că, având rezerve valutare de aproape 6 miliarde de euro, o inflație prognozată între 5–7% și un sistem bancar stabil, țara nu se confruntă cu o criză explozivă care să justifice o „intervenție dură”.

„Da, avem o economie mică, vulnerabilă, dependentă de șocuri externe. Da, avem nevoie de investiții, creștere economică, sustenabilitate energetică și instituții mai puternice. Dar unde vedeți o criză explozivă care să justifice o intervenție cu drujba? Și, cel mai important — ce anume vreți să amputați?”, s-a întrebat Sturza pe rețelele sociale.

Analizând cifrele, Sturza remarcă că întreaga administrație centrală de stat reprezintă doar 2–3% din cheltuielile publice. Chiar și o reducere radicală a acestor cheltuieli cu 20% ar aduce o economie nesemnificativă — maximum în jur de 1,5 puncte procentuale din buget. În același timp, o creștere economică de doar 1–2% pe an ar aduce venituri mult mai mari decât orice reducere. În opinia sa, problema Moldovei nu constă în volumul cheltuielilor, ci în eficiența aparatului de stat.

Tofan „începe să regrete” arhetipul ales

Discuția a continuat, iar Vasile Tofan i-a propus lui Ion Sturza să „renunțe la etichete” și să treacă la o analiză concretă a celor 12 decizii economice propuse pentru redresarea Republicii Moldova. În argumentația sa, Tofan a explicat că intenția lui nu a fost să copieze modelul „apocaliptic” argentinian, ci să sublinieze necesitatea unui lider-reformator capabil să ia decizii nepopulare.

„În loc să reduc postarea mea la «drujbă», aș aprecia comentariile pe esența celor 12 puncte. Mai ales din partea dumneavoastră — om de afaceri și fost premier, care cunoaște bine cum funcționează statul și economia. Iar dacă planul dumneavoastră se rezumă la „Cum creștem? Modernizând statul și pe noi înșine”, păi trebuie să recunosc, nu cred că se poate corecta situația cu lozinci”, a declarat Tofan, recunoscând totodată că începe să „regrete” alegerea lui Milea ca arhetip.

Reamintim că întreaga polemică a început după declarația antreprenorului, partenerului senior, membru al comitetului de investiții Horizon Capital, Vasile Tofan, care a spus că viitorului Guvern îi este necesar un profil de reformator-chirurg, capabil să implementeze măsuri economice dure și nepopulare. În analiza sa privind viitorul Republicii Moldova, Tofan a afirmat că puterea executivă nu mai poate amâna deciziile structurale. El a comparat starea actuală a statului cu o criză medicală gravă, care necesită nu un tratament superficial, ci o terapie radicală de nivel intensiv.