Stoianoglo: Puterea nu trebuie să aleagă pentru antreprenori cu cine să facă comerț

Alexandr Stoianoglo și-a anunțat intenția de a candida la funcția de bașcan al Găgăuziei la scrutinul din 15 noiembrie. El a scris pe Telegram că în autonomie există întreprinderi, producție și cumpărători pentru ea.

„Găgăuzia exportă deja produse în 56 de țări. În 2025, exporturile întreprinderilor din autonomie au constituit 2,61 miliarde de lei: aproape 59% au fost exportate în țările Uniunii Europene, circa 8% – în țările CSI, iar restul – pe alte piețe”, a menționat el, transmite infotag.md.

Deputatul s-a întrebat ce frânează creșterea?

„Fiecare are propriile probleme: transport scump, echipamente, infrastructură, cerințele noii piețe, proceduri care consumă timp și bani”, a declarat Stoianoglo.

El consideră că răspunsurile la această întrebare trebuie căutate direct la producători: unde există cerere, ce împiedică majorarea producției și de ce este nevoie pentru următorul pas?

Potrivit lui Stoianoglo, nu trebuie create probleme pentru mediul de afaceri și nici forțat să se învârtă în cerc.

„Dacă autonomia poate rezolva problema – aceasta trebuie soluționată pe loc. Dacă este nevoie de Chișinău – trebuie pregătit un document și obținută o decizie. Dacă sunt necesare o platformă, infrastructură sau finanțare – trebuie elaborat un proiect și căutate oportunitățile disponibile”, a subliniat el.

În opinia sa, este nevoie mai întâi de un calcul: există cerere, cât trebuie investit, care este rezultatul așteptat și cât va costa aceasta bugetul autonomiei.

„Doar să nu împiedici – este prea puțin. Autoritățile nu trebuie să aleagă în locul antreprenorului cu cine să facă comerț. Dar acolo unde decizia depinde de administrație, trebuie să existe un responsabil, un termen și un rezultat. 56 de țări nu reprezintă un rezultat final, ci o oportunitate. Sarcina este de a transforma accesul la aceste piețe în noi comenzi, mai multă producție și locuri de muncă în Găgăuzia”, consideră Stoianoglo, apreciind că, dacă se va reuși acest lucru, Găgăuzia va putea arăta cum o regiune mică creează oportunități economice mari, ceea ce poate fi util pentru întreaga Moldovă.