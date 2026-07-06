Exportatorii români pot transporta cu camioane cireșe din Republica Moldova în Belarus și Rusia, în timp ce producătorii noștri nu pot transporta direct.

Iată paradoxul”, remarcă Sergiu Stefanco, deputat în Parlamentul Moldovei din partea partidului „Democrația acasă”, într-un scurt videoclip difuzat pe Facebook.

Într-un comentariu pentru Logos Press, operatorii pieței de fructe din Moldova au menționat că această situație este reală și există de câțiva ani – de la începutul războiului din Ucraina (deși unele premise au apărut chiar mai devreme). Această realitate este rezultatul unor factori administrativi și tehnici, unul dintre cei principali fiind numărul foarte limitat de „permise”, adică autorizații pentru transportul mărfurilor cu camioane moldovenești pe teritoriul Uniunii Europene. Comercianții moldoveni s-au adaptat situației. Pe teritoriul Moldovei, fructele sunt transportate cu camioane locale până la graniță, unde remorcile încărcate sunt preluate de transportatorii români și duse în țările CSI menționate. Camioanele moldovenești iau de acolo remorcile goale și le aduc înapoi la granița moldovenească.

Desigur, o astfel de schemă complexă necesită coordonare, implică costuri și pierderi suplimentare (în special scăderea prețului de achiziție pentru fructele moldovenești). Cu toate acestea, dacă există, înseamnă că este încă rentabilă din punct de vedere economic. Mai ales în sezoanele agricole când în Belarus și Rusia sunt recolte slabe sau deficit de fructe cauzat de alte motive. Prin urmare, prețurile sunt relativ ridicate, iar cerințele privind calitatea – moderate.

În cele din urmă, partea moldovenească în această schemă are nu doar costuri, ci și avantaje indirecte. În special, transportatorii străini afirmă că în ultima vreme în Rusia nu este deloc simplu să alimentezi un camion greu cu combustibil.