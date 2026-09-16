Statul nu are bani pentru restituirea TVA: Obligațiile au depășit 10 miliarde de lei

În această etapă, statul nu își poate permite să extindă semnificativ mecanismul de restituire a TVA din cauza lipsei resurselor bugetare necesare pentru acoperirea acestor plăți.

Despre acest lucru a declarat secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Corina Alexa, în cadrul consultărilor publice privind proiectul de lege pentru simplificarea legislației fiscale și vamale, relatează bani.md.

Potrivit acesteia, autoritățile ar dori să propună un calendar mai rapid pentru extinderea restituirii TVA, însă actualele constrângeri bugetare nu permit acest lucru.

„Nu ne putem asuma angajamentul privind procesul de restituire fără a dispune de surse de acoperire pentru aceste rambursări, în volumul în care ele pot apărea”, a declarat Corina Alexa.

Secretara de stat a menționat că Ministerul Finanțelor încearcă să avanseze treptat, în funcție de spațiul bugetar disponibil, și intenționează să revizuiască conceptul mecanismului de restituire a TVA, astfel încât, în timp, volumele rambursărilor să poată crește.

„Facem pași mici, dar siguri în această direcție, în măsura în care ne permit parametrii bugetari”, a spus Alexa.

În paralel, Ministerul Finanțelor lucrează la implementarea directivei europene în domeniul TVA. Potrivit secretarei de stat, noul proiect de lege urmează să fie prezentat într-un termen relativ scurt, însă implementarea deplină a noilor reguli va fi corelată cu procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Corina Alexa a explicat că unele prevederi pot fi introduse mai devreme, dacă autoritățile și reprezentanții mediului de afaceri vor ajunge la concluzia că acestea pot fi aplicate fără riscuri semnificative pentru administrare și buget.

„În ceea ce privește calendarul general pentru aspectele reglementate de directivă, ne apropiem mai degrabă de anul 2030”, a precizat ea.

Ministerul Finanțelor intenționează să continue consultările cu reprezentanții mediului de afaceri și experții înainte de introducerea treptată a noilor reguli, astfel încât modificările să poată fi implementate ținând cont de capacitățile administrative și resursele disponibile.

Totodată, Corina Alexa a menționat că, la această etapă, obligațiile statului față de diverse segmente ale economiei depășesc 10 miliarde de lei. Acest lucru limitează posibilitățile de extindere rapidă a mecanismelor de restituire a TVA.