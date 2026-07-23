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bani.md logobani
23 Iulie 2026, 09:45
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Sistemul asigurărilor medicale obligatorii pierde aproape 190 de milioane de lei pe an

Aproape trei din patru proprietari de terenuri agricole care sunt obligați prin lege să-și procure polița de asigurare medicală nu își îndeplinesc această obligație.

Sistemul asigurărilor medicale obligatorii pierde aproape 190 de milioane de lei pe an.
Sistemul asigurărilor medicale obligatorii pierde aproape 190 de milioane de lei pe an.

Prin urmare, sistemul asigurărilor medicale pierde anual venituri estimate la aproape 190 de milioane de lei, scrie bani.md.

Constatările apar în raportul de audit al Curții de Conturi privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2025. 

Potrivit auditorilor, la sfârșitul anului 2025, în Sistemul Informațional „Asigurarea obligatorie de Asistență Medicală” erau înregistrate 142 367 de persoane neasigurate care aveau obligația să se asigure individual. Dintre acestea, 136 635 sunt proprietari de terenuri agricole, 4 872 sunt fondatori de întreprinderi individuale, 534 sunt titulari de patentă, 79 sunt avocați, cinci sunt notari și patru sunt executori judecătorești.

Curtea de Conturi estimează că, dacă toate aceste persoane și-ar fi achitat prima de asigurare medicală în sumă fixă, veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală ar fi fost mai mari cu circa 187,3 milioane de lei.

Auditul relevă că cea mai mare problemă o reprezintă proprietarii de terenuri agricole, care constituie 95,9% din totalul persoanelor obligate să procure polița, însă doar 26% dintre aceștia și-au achitat contribuția. Pentru această categorie, valoarea primei de asigurare este de 1.264 de lei.

Sursă
bani.md logobani
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