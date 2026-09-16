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logos-press.md logologos-press
16 Septembrie 2026, 15:56
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SFS va revizui criteriile de selectare a contribuabililor mari

SFS va revizui criteriile de selectare a marilor contribuabili. Aceasta este una dintre sarcinile pe care și le-a stabilit Serviciul Fiscal de Stat în a doua jumătate a anului curent.

SFS va revizui criteriile de selectare a contribuabililor mari.
SFS va revizui criteriile de selectare a contribuabililor mari.

Aceasta este inclusă în raportul privind activitatea instituției pentru semestrul I al anului 2027 și în lista priorităților sale pentru perioada următoare. Documentul a fost publicat pe site-ul SFS, scrie logos-pres.md.

SFS a stabilit acțiunile pe care intenționează să le întreprindă în a doua jumătate a anului. Lista include 16 priorități, printre care, pe lângă revizuirea criteriilor de selectare a contribuabililor mari și aprobarea listei acestora pentru anii 2027–2028, figurează și elaborarea modificărilor la cadrul normativ subordonat legii, în conformitate cu schimbările politicii fiscale pentru anul 2027.

Instituția intenționează, de asemenea, să optimizeze procedurile interne și să își consolideze capacitățile de investigare a încălcărilor fiscale. Totodată, SFS intenționează să elaboreze un nou Program de conformare voluntară la legislația fiscală, în conformitate cu bunele practici internaționale. Raportul prezintă și rezultatele activității SFS din primul semestru.

Astfel, instituția a asigurat o creștere a veniturilor la bugetul public național (BPN) cu 11,3% comparativ cu primul semestru al anului 2025. De asemenea, a înregistrat o creștere de 15% a obligațiilor fiscale calculate la BPN. Datorită măsurilor de combatere a plăților salariale „în plic” și a muncii neoficiale, serviciul fiscal a majorat încasările din obligațiile fiscale cu 29,5%.

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