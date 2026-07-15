SFS și băncile discută noile reguli privind schimbul de informații fiscale.

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a organizat pe 15 iulie o ședință de lucru cu reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei, Asociației Băncilor din Moldova și ai instituțiilor financiare subordonate.

Părțile au discutat implementarea modificărilor legislative privind schimbul automat de informații despre conturile financiare, precum și aplicarea versiunii actualizate a Standardului Unic de Raportare (CRS), transmite stiri.md.

Potrivit SFS, reuniunea a avut drept scop prezentarea modificărilor aduse cadrului normativ, analizarea impactului acestora asupra obligațiilor de raportare ale instituțiilor financiare și consolidarea cooperării dintre autorități și sectorul bancar în procesul de implementare a noilor cerințe.

Directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, a subliniat că aplicarea standardului actualizat presupune atât adaptarea sistemelor informatice, cât și ajustarea proceselor interne de colectare, verificare și raportare a informațiilor.

„Ne dorim să parcurgem acest proces împreună, să identificăm din timp eventualele dificultăți și să găsim soluțiile necesare, astfel încât implementarea noilor prevederi să se desfășoare eficient și în conformitate cu standardele internaționale. Serviciul Fiscal de Stat va continua să ofere suport și clarificări tuturor instituțiilor implicate, inclusiv prin valorificarea expertizei Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)”, a declarat Olga Golban.

În cadrul ședinței au fost prezentate modificările legislative adoptate pentru implementarea versiunii amendate a Standardului Comun de Raportare, inclusiv extinderea categoriei produselor financiare care trebuie raportate prin includerea produselor de monedă electronică, completarea informațiilor ce urmează a fi raportate, clarificarea unor definiții și consolidarea procedurilor de verificare.

Participanții au discutat, de asemenea, calendarul implementării, modificările tehnice necesare pentru raportare și măsurile întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat pentru adaptarea sistemelor informaționale. Totodată, reprezentanții instituțiilor financiare au adresat întrebări privind aplicarea practică a noilor prevederi.

Serviciul Fiscal de Stat a reiterat că va continua dialogul cu sectorul financiar pentru a asigura aplicarea uniformă a noilor reguli și respectarea angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova în domeniul schimbului automat de informații în scopuri fiscale.