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30 Iulie 2026, 18:44
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SFS: Datoriile mediului de afaceri față de buget s-au redus aproape la jumătate

Obligațiile fiscale calculate, în trimestrul II al anului 2026, au crescut cu 17% sau până la 1,3 miliarde de lei, iar cele achitate - cu 18% (până la 1,31 miliarde de lei).

SFS: Datoriile mediului de afaceri față de buget s-au redus aproape la jumătate.
SFS: Datoriile mediului de afaceri față de buget s-au redus aproape la jumătate.

Aceste cifre au fost prezentate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în cadrul raportului privind rezultatele monitorizării Programului de conformare voluntară a contribuabililor la legislația fiscală, transmite logos-press.md.

Totodată, ponderea impozitelor și taxelor calculate la o vânzare de un leu a crescut cu 25%, iar cea a celor achitate — cu 23%. Per ansamblu, cifra de afaceri a întreprinderilor verificate a crescut cu 13% (până la 18,76 miliarde de lei), iar cuantumul mediu al salariului a crescut cu 34% — de la 5048 de lei în aprilie la 6786 de lei în mai 2026.

Inspectorii fiscali au verificat sectoarele în activitatea cărora au fost identificate cele mai mari riscuri de neconformare cu legislația fiscală.

În listă au intrat comerțul cu ridicata și cu amănuntul de bunuri, produse și materiale, industria alimentară și cea prelucrătoare, activitățile de furnizare a serviciilor auxiliare, precum și construcțiile și tranzacțiile cu bunuri imobiliare.

Măsurile în privința lor au fost aplicate diferit. De la vizite fiscale (4144), până la întocmirea de chestionare pentru colectarea informațiilor privind riscurile fiscale (1008).

În urma monitorizării, datoria față de buget a contribuabililor vizați s-a redus cu 46% față de începutul perioadei. În termeni bănești, aceasta a constituit 6,43 milioane de lei.

Sursă
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