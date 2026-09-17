SFS a vândut în august bunuri confiscate în valoare de 363.500 de lei: Ceasuri, tehnică și articole de marcă.

În perioada 1-31 august 2026, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a valorificat bunuri confiscate în valoare totală de 363.500 de lei.

Potrivit informațiilor, în total, în luna august au fost vândute bunuri din mai multe categorii. Cele mai mari încasări au fost generate de electrocasnice și echipamente electronice, îmbrăcăminte și încălțăminte, ceasuri de mână și echipamente de încălzire.

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că persoanele interesate pot consulta ofertele disponibile pe site-ul oficial al SFS, în secțiunea dedicată bunurilor confiscate: https://sfs.md/ro/bunuri-confiscate. Acolo sunt publicate liste actualizate ale bunurilor confiscate scoase la vânzare, caracteristicile acestora și condițiile de achiziționare.

Potrivit regulilor de valorificare, bunurile pot fi achiziționate atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice, în condițiile prevăzute de legislație. Persoanele interesate trebuie să depună o cerere prin intermediul site-ului SFS, utilizând serviciul interactiv corespunzător, unde pot exprima intenția de a efectua achiziția și pot indica bunul confiscat selectat.

Serviciul Fiscal de Stat administrează și valorifică bunurile confiscate și fără stăpân, precum și alte categorii de bunuri prevăzute de legislație, asigurând transparența procesului și conformitatea acestuia cu cerințele normative în vigoare.