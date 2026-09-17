theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
17 Septembrie 2026, 09:51
7 444
Copiază linkul
Link copiat

SFS a vândut în august bunuri confiscate în valoare de 363.500 de lei: Ceasuri, tehnică și articole de marcă

În perioada 1-31 august 2026, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a valorificat bunuri confiscate în valoare totală de 363.500 de lei.

SFS a vândut în august bunuri confiscate în valoare de 363.500 de lei: Ceasuri, tehnică și articole de marcă.
SFS a vândut în august bunuri confiscate în valoare de 363.500 de lei: Ceasuri, tehnică și articole de marcă.

Potrivit informațiilor, în total, în luna august au fost vândute bunuri din mai multe categorii. Cele mai mari încasări au fost generate de electrocasnice și echipamente electronice, îmbrăcăminte și încălțăminte, ceasuri de mână și echipamente de încălzire.

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că persoanele interesate pot consulta ofertele disponibile pe site-ul oficial al SFS, în secțiunea dedicată bunurilor confiscate: https://sfs.md/ro/bunuri-confiscate. Acolo sunt publicate liste actualizate ale bunurilor confiscate scoase la vânzare, caracteristicile acestora și condițiile de achiziționare.

Potrivit regulilor de valorificare, bunurile pot fi achiziționate atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice, în condițiile prevăzute de legislație. Persoanele interesate trebuie să depună o cerere prin intermediul site-ului SFS, utilizând serviciul interactiv corespunzător, unde pot exprima intenția de a efectua achiziția și pot indica bunul confiscat selectat.

Serviciul Fiscal de Stat administrează și valorifică bunurile confiscate și fără stăpân, precum și alte categorii de bunuri prevăzute de legislație, asigurând transparența procesului și conformitatea acestuia cu cerințele normative în vigoare.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici