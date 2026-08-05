SFS a acumulat peste 51 de miliarde de lei la buget în primele șapte luni din 2026.

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat că, pentru perioada ianuarie – iulie 2026, a asigurat încasări la bugetul public național în valoare de 51,4 miliarde de lei.

Față de perioada similară a anului trecut, veniturile au crescut cu aproape 5 miliarde de lei, sau cu 10,9%, transmite nordnews.md.

Potrivit datelor instituției, la bugetul de stat au fost virate 21,1 miliarde de lei, cu 12% mai mult decât în primele șapte luni ale anului 2025.

Încasările la bugetele locale au constituit 6,1 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 11,3% în termeni anuali.

În bugetul asigurărilor sociale de stat au fost transferați 18 miliarde de lei — cu 1,6 miliarde de lei, sau cu 9,7%, mai mult decât în perioada similară a anului trecut.

La rândul său, în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală au intrat 6,1 miliarde de lei, ceea ce depășește cu 10,2% nivelul din ianuarie–iulie 2025.