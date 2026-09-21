Serviciul Vamal a transferat la buget aproape 1 miliard de lei săptămâna trecută.

În perioada 14-20 septembrie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat au constituit peste 962,72 milioane de lei. Aceasta corespunde unei realizări de 106,3% a indicatorului planificat.

După cum informează instituția, de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 31,0 miliarde de lei, ceea ce corespunde realizării indicatorului de control în proporție de 103,5%, scrie logos-pres.md.

Totodată, în perioada 14-20 septembrie 2026, persoanele fizice-cetățeni au importat mărfuri a căror valoare în vamă depășea plafonul neimpozabil de 150 de euro. În consecință, au fost încasate plăți în valoare de circa 24,0 milioane de lei. Aceasta reprezintă 2,5% din suma totală colectată în perioada analizată.

Mijloacele încasate de la contribuabili ajung direct la bugetul de stat și sunt repartizate pentru plata salariilor, dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale etc.

De asemenea, în perioada de raportare au fost perfectate 12 921 de declarații vamale, iar fluxul de mijloace de transport a constituit 84 703 de traversări.

Cele mai aglomerate posturi vamale în săptămâna trecută au rămas "Leușeni" și "Sculeni", cu 17 496 și, respectiv, 14 298 de traversări.