Serviciul vamal a strâns aproape 989 de milioane de lei într-o săptămână.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a virat în bugetul de stat peste 988,7 milioane de lei săptămâna trecută.

Indicatorul planificat a fost realizat în proporție de 117,3%, transmite nordnews.md.

Circa 26 de milioane de lei au fost încasate de la persoane fizice, care au importat mărfuri în valoare peste plafonul neimpozabil. Aceasta reprezintă 2,6% din suma totală a taxelor.

În decursul unei săptămâni, vameșii au întocmit 12.324 de declarații și au înregistrat 99.675 de traversări ale frontierei cu mijloace de transport. Posturile vamale cele mai aglomerate rămân cele de la Leușeni și Sculeni — 21.076, respectiv 16.336 de traversări.

De la începutul anului, Serviciul Vamal a virat în bugetul de stat aproximativ 24,5 miliarde de lei, realizând planul în proporție de 102,9%.