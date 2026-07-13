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13 Iulie 2026, 16:54
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Serviciul Vamal a îndeplinit planul privind încasările la bugetul de stat cu aproape 132%

În perioada 6-12 iulie 2026, încasările Serviciului Vamal în bugetul de stat au depășit 957,9 milioane de lei, ceea ce reprezintă 131,8% din indicatorul de referință pentru perioada raportată.

Serviciul Vamal a îndeplinit planul privind încasările la bugetul de stat cu aproape 132%.
Serviciul Vamal a îndeplinit planul privind încasările la bugetul de stat cu aproape 132%.

De la începutul acestui an, autoritățile vamale au colectat în bugetul de stat aproximativ 21,87 miliarde de lei, ceea ce depășește cu 103% indicatorul de control, scrie logos-pres.md.

În același timp, în perioada 6-12 iulie 2026, persoanele fizice au introdus la vamă bunuri a căror valoare depășește limita scutită de impozit, fiind colectați aproximativ 20,96 milioane de lei, ceea ce reprezintă 2,19% din suma totală colectată în perioada respectivă.

De asemenea, în perioada raportată au fost înregistrate 12.466 declarații vamale, iar fluxul de mijloacelor de transport a însumat 73.816 treceri. Cele mai solicitate puncte vamale de tranzit rămân Leușeni și Sculeni, cu câte 18.284 și respectiv 15.341 treceri.

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