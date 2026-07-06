Serviciul Fiscal de Stat a explicat activitatea comercianților independenți după 1 iulie.

Regimul fiscal aplicabil persoanelor fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului poate fi aplicat numai comercianților înregistrați la Serviciul Fiscal de Stat până la 1 iulie 2026.

Prevederea este prevăzută la art. 69¹³ alin. (3) din Codul fiscal.

Despre aceasta amintește Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Instituția informează că persoanele înregistrate în termenul stabilit vor fi introduse de Agenția Serviciilor Publice în Registrul de Stat al persoanelor juridice, iar numărul de identificare (IDNO) le va fi atribuit automat până la 10 iulie 2026, transmite logos-pres.md.

După atribuirea numărului de identificare de stat, Serviciul Fiscal de Stat va trimite confirmarea privind înregistrarea lor în evidența fiscală în calitate de antreprenor independent. Ulterior, aceștia vor putea reînregistra echipamentul de casă și de control metrologic pe baza IDNO atribuit.

Totodată, SFS anunță că nu mai acceptă cereri de înregistrare în calitate de comerciant independent, deoarece termenul stabilit prin lege pentru înregistrare a expirat la 1 iulie 2026.

Persoanele fizice care doresc să desfășoare activități în domeniul comerțului cu amănuntul se pot înregistra sub una dintre formele juridice legale, în conformitate cu prevederile Legii „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”.

Serviciul Fiscal de Stat precizează că procedura de încetare a activității independente în domeniul comerțului rămâne neschimbată și se realizează prin depunerea cererii corespunzătoare către instituție.