Serviciul Fiscal anunță termenele-limită pentru declararea și plata taxelor în luna iulie.

Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele juridice și fizice care se ocupă cu activitatea de întreprinzător despre termene-limită de prezentare a dărilor de seamă și de achitare a obligațiilor fiscale în luna iulie 2026.

Principalul termen-limită este data de 27 iulie 2026, când expiră perioada de prezentare a dărilor de seamă pentru luna iunie 2026 și de achitare a impozitelor, taxelor, primelor medicale și a contribuțiilor sociale legate de plăților salariale, transmite noi.md.

Până la această dată, trebuie depuse declarațiile privind impozitul pe venit, TVA și accizele, taxele în fondul de susținere a populației și taxa pentru mărfurile care poluează mediul –pentru producătorii neînregistrați în sisteme de reciclare a ambalajelor.

Tot până la 27 iulie, urmează a fi prezentate dările de seamă și achitate impozitele pentru trimestrul II al anului 2026. Acestea se referă la contribuția în Fondul Viei și Vinului, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele cu gabarite depășite, impozitul pe venitul IMM-urilor și impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională.

Aceeași dată este limită și pentru achitarea impozitului unic de către freelanceri, în baza avizelor de plată. Totodată, până la 27 iulie, se prezintă dările de seamă și se achită taxele locale și taxele pentru resursele naturale pentru semestrul I al anului 2026.

Un alt termen-limită este data de 20 iulie 2026, zi în care trebuie prezentată darea de seamă privind taxa pentru comercializarea gazelor naturale a utilizării în calitate de carburanți pentru trimestrul II al anului 2026.