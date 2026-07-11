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11 Iulie 2026, 19:15
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Serviciul Fiscal a vândut bunuri confiscate de peste 854,5 mii de lei

În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2026, Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul activităților conform atribuțiilor legale privind gestionarea și evaluarea bunurilor confiscate, a vândut bunuri confiscate în valoare de 854,5 mii lei.

Serviciul Fiscal a vândut bunuri confiscate în valoare de peste 854,5 mii lei.
Serviciul Fiscal a vândut bunuri confiscate în valoare de peste 854,5 mii lei.

În total au fost vândute produse din 12 categorii, inclusiv vehicule, telefoane mobile, ambalaje metalice, echipamente și mecanisme, piese auto, calculatoare și componente, bijuterii din metale prețioase, boxe și sisteme acustice, dispozitive de supraveghere video și stații radio, alcool etilic, butoaie de bere și articole de îmbrăcăminte, transmite logos-pres.md.

Cea mai mare încasare a fost obținută din vânzarea:

— bijuteriilor din metale prețioase – 419 477 lei;

— alcoolului etilic – 148 390 lei;

— ambalajelor metalice – 102 127,33 lei.

Persoanele interesate pot consulta permanent ofertele de vânzare a bunurilor confiscate, postate pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat, în secțiunea dedicată bunurilor confiscate: https://sfs.md/ro/bunuri-confiscate, unde sunt publicate liste actualizate cu bunurile confiscate oferite spre vânzare, caracteristicile acestora și condițiile de achiziție.

Conform regulilor de vânzare, bunurile pot fi achiziționate atât de persoane fizice, cât și juridice, în condițiile prevăzute de legislație.

Persoanele interesate trebuie să depună o ofertă prin intermediul site-ului Serviciului Fiscal de Stat, folosind funcționalitatea interactivă creată în acest scop, prin care își exprimă intenția de a achiziționa bunurile și indică bunurile confiscate alese.

Sursă
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